Центробанк РФ запретил продавать гражданам наличную валюту

Покупать наличную валюту в РФ банки у граждан будут, а продавать – уже нет Фото: depositphotos.com

Снять со своих счетов теперь граждане России могут не больше $10 тыс., остальные деньги будут выданы в рублях по рыночному курсу. Регулятор предупредил, что банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

В Центробанке отмечают, что около 90% валютных счетов в РФ не превышают сумму в $10 тыс. В евро или другой валюте, кроме доллара, снять деньги уже нельзя. Все эти ограничения касаются открытых до 9 марта 2022 года счетов и вкладов.

Новые счета и вклады можно открывать в валюте, но снять с них деньги можно будет только в рублях, норма про снятие до $10 тыс. в долларах на них не распространяется.

"Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме", – заявили в Банке России.