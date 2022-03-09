Центробанк РФ запретил продавать гражданам наличную валюту

Снять со своих счетов теперь граждане России могут не больше $10 тыс., остальные деньги будут выданы в рублях по рыночному курсу. Регулятор предупредил, что банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
В Центробанке отмечают, что около 90% валютных счетов в РФ не превышают сумму в $10 тыс. В евро или другой валюте, кроме доллара, снять деньги уже нельзя. Все эти ограничения касаются открытых до 9 марта 2022 года счетов и вкладов.
Новые счета и вклады можно открывать в валюте, но снять с них деньги можно будет только в рублях, норма про снятие до $10 тыс. в долларах на них не распространяется.
"Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме", – заявили в Банке России.
Международное рейтинговое агентство Fitch 8 марта понизило кредитный рейтинг России с В до С – то есть до преддефолтного состояния. "Рейтинг С отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", – сказано в сообщении.
Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.
6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.
Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина. Кроме того, 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоносителей – нефти и газа, Великобритания решила отказаться от них до конца года.
24 февраля президент Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Они атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.