Чичваркин: Окружение Путина без памперса к нему не ходит. Они мочатся под себя от страха

Чичваркин считает, что у Путина "нет пути назад" и он не готов прекращать войну в Украине.
Гордон уточнил, готово ли окружение президента РФ к тому, что он "будет биться до последнего патрона".
"Очень сложно сказать. Видно, что они не спят. Потому что они туда даже без памперса ходить не могут. Это как в [романе] "Осень патриарха", они просто мочатся под себя от страха", – сказал Чичваркин.
Он считает, что окружение Путина находится у него в заложниках.
"Они все заложники. Они не сподвижники. Это очень важно понимать и очень важно слышать каждому украинцу. Глава нацбанка, министр финансов, военные, которые вокруг него, и те, кто ездит на переговоры в Беларусь, – они в глубоких заложниках", – убежден бизнесмен.
Любой, кто попытается отойти от дел, по его мнению, повторит судьбу российского оппозиционера Алексея Навального – "и уедете просто на зону, лет на 20".
"Им это четко все сказали. Там нет сподвижников, там только заложники. В этом у меня нет никаких сомнений, как и в своем имении и фамилии", – сказал Чичваркин.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входит шесть человек: секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, бывший глава администрации президента, спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности Сергей Иванов и нынешний глава администрации президента Антон Вайно.
После того, как 24 февраля 2022 года Путин объявил о решении вторгнуться в Украину, в западных СМИ появились публикации о психическом состоянии российского президента. Американский телеканал CNN сообщил 28 февраля, что в западных разведках "ставят под сомнение его психическую устойчивость". Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников рассказал, что Путин полностью изолирован, отчасти из-за боязни заразиться коронавирусом, "сейчас он в основном один, полностью отрезан от большинства своих советников". В американской разведке считают, что Путин сейчас даже не прислушивается к близким к нему олигархам, которые ранее имели ключевое влияние на принятие им решений.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который уже после вторжения РФ в Украину, 5 марта, встречался с Путиным, рассказал своему окружению, что глава Кремля не показался ему "иррациональным или истеричным", сообщили израильские СМИ.
По информации начальника Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016–2020 годах Василия Бурбы, Путин находится в информационной изоляции и не в полной мере владеет данными о войне в Украине. Он рассказал, что информацию президенту РФ доносят два-три человека, которые "его держат в теплой ванне".