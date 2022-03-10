Чичваркин: Окружение Путина без памперса к нему не ходит. Они мочатся под себя от страха

Чичваркин считает, что у Путина "нет пути назад" и он не готов прекращать войну в Украине.

Гордон уточнил, готово ли окружение президента РФ к тому, что он "будет биться до последнего патрона".

"Очень сложно сказать. Видно, что они не спят. Потому что они туда даже без памперса ходить не могут. Это как в [романе] "Осень патриарха", они просто мочатся под себя от страха", – сказал Чичваркин.

Он считает, что окружение Путина находится у него в заложниках.

"Они все заложники. Они не сподвижники. Это очень важно понимать и очень важно слышать каждому украинцу. Глава нацбанка, министр финансов, военные, которые вокруг него, и те, кто ездит на переговоры в Беларусь, – они в глубоких заложниках", – убежден бизнесмен.

Любой, кто попытается отойти от дел, по его мнению, повторит судьбу российского оппозиционера Алексея Навального – "и уедете просто на зону, лет на 20".

"Им это четко все сказали. Там нет сподвижников, там только заложники. В этом у меня нет никаких сомнений, как и в своем имении и фамилии", – сказал Чичваркин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube