Путин сейчас злой и расстроенный, он постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения – ЦРУ

Бернс, в частности, отметил, что разведка США активно обменивается данными с Украиной.
"Я думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, "удвоит ставки" и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал он.
По словам Бернса, аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить власть президента Украины Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс тоже считает, что от российских властей следует ожидать эскалации войны. Ее слова привела американская телекомпания C-SPAN в Twitter.
"Наши аналитики оценивают, что Путина вряд ли удержат неудачи, он может прибегнуть к эскалации, по сути удвоив усилия, чтобы достичь разоружения Украины", – отметила она.
DNI Haines: "Our analysts assess that Putin is unlikely to be deterred by such setbacks and instead may escalate, essentially doubling down to achieve Ukrainian disarmament.” pic.twitter.com/V521FWZ7PQ— CSPAN (@cspan) March 8, 2022
Что касается заявления Путина на прошлой неделе о повышении уровня готовности российских ядерных сил, то, по словам Хейнс, которую цитирует CNN, оно было лишь "сигналом".
"Мы очень серьезно относимся к этому, когда он сигнализирует таким образом. Но, по нашему мнению, он фактически сигнализирует о том, что пытается сдержать НАТО от участия в конфликте в Украине", — сказала Хейнс.
Также она сообщила, что пока неясно, будет ли Россия продолжать осуществлять свой план по захвату всей или большей части Украины, для чего, по оценкам разведки США, потребуется больше ресурсов.
Что касается потерь среди российских оккупантов, директор Управления оборонной разведки США, генерал-лейтенант Скотт Беррьер заявил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину было убито от 2 тыс. до 4 тыс. человек.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.