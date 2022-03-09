Путин сейчас злой и расстроенный, он постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения – ЦРУ

По словам Бернса, в ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить власть президента Украины Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством Фото: ЕРА

Бернс, в частности, отметил, что разведка США активно обменивается данными с Украиной.

"Я думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, "удвоит ставки" и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал он.

По словам Бернса, аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить власть президента Украины Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс тоже считает, что от российских властей следует ожидать эскалации войны. Ее слова привела американская телекомпания C-SPAN в Twitter.

"Наши аналитики оценивают, что Путина вряд ли удержат неудачи, он может прибегнуть к эскалации, по сути удвоив усилия, чтобы достичь разоружения Украины", – отметила она.

DNI Haines: "Our analysts assess that Putin is unlikely to be deterred by such setbacks and instead may escalate, essentially doubling down to achieve Ukrainian disarmament.” pic.twitter.com/V521FWZ7PQ — CSPAN (@cspan) March 8, 2022

Что касается заявления Путина на прошлой неделе о повышении уровня готовности российских ядерных сил, то, по словам Хейнс, которую цитирует CNN, оно было лишь "сигналом".

"Мы очень серьезно относимся к этому, когда он сигнализирует таким образом. Но, по нашему мнению, он фактически сигнализирует о том, что пытается сдержать НАТО от участия в конфликте в Украине", — сказала Хейнс.

Также она сообщила, что пока неясно, будет ли Россия продолжать осуществлять свой план по захвату всей или большей части Украины, для чего, по оценкам разведки США, потребуется больше ресурсов.

Что касается потерь среди российских оккупантов, директор Управления оборонной разведки США, генерал-лейтенант Скотт Беррьер заявил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину было убито от 2 тыс. до 4 тыс. человек.