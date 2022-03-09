Пентагон отверг предложение Польши о передаче Украине истребителей через США

Как отмечается в заявлении Кирби, перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправятся с базы США и НАТО в Германии в Украину, где Россия ведет боевые действия, "вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса".
"Обоснованность такого шага не представляется нам очевидной", – подчеркивается в заявлении.
Кирби отметил, что США продолжают консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу.
Он также подчеркнул, что решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством.
Так в Пентагоне отреагировали на вчерашнее заявление МИД Польши о готовности отдать свои МиГ-29 в распоряжение США для дальнейшей передачи Украине.
Как отмечает CNN, предложение властей Польши застало администрацию США врасплох. Заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Польша не консультировалась с Соединенными Штатами до публикации своего заявления.
Сегодня, 9 марта, вице-президент США Камала Харрис должна прилететь в Польшу, чтобы обсудить вопрос передачи истребителей.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.