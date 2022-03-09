Пентагон отверг предложение Польши о передаче Украине истребителей через США

Как отмечается в заявлении Кирби, перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправятся с базы США и НАТО в Германии в Украину, где Россия ведет боевые действия, "вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса".

"Обоснованность такого шага не представляется нам очевидной", – подчеркивается в заявлении.

Кирби отметил, что США продолжают консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу.

Он также подчеркнул, что решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством.

Так в Пентагоне отреагировали на вчерашнее заявление МИД Польши о готовности отдать свои МиГ-29 в распоряжение США для дальнейшей передачи Украине.

Как отмечает CNN, предложение властей Польши застало администрацию США врасплох. Заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Польша не консультировалась с Соединенными Штатами до публикации своего заявления.

Сегодня, 9 марта, вице-президент США Камала Харрис должна прилететь в Польшу, чтобы обсудить вопрос передачи истребителей.