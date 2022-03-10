Украина с пониманием примет капитуляцию России – Резников

"Руководство страны во главе с президентом, члены правительства – все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для России! Я настоятельно советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России. Держим строй!" – написал Резников и опубликовал селфи с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украине известны планы России, начавшей вторжение в страну, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов 9 марта. По его информации, эти планы изменились после начала войны, ряд военачальников были заменены другими, также избрана другая тактика.

"Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии. Сегодня наш центр анализирует, что происходит на телевидении РФ. Уже даже такие, как [прокремлевский пропагандист Владимир] Соловьев, и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять: "А что не так? А мы не думали, что это нация, что они так сплотились", – сказал Данилов.