Геращенко: Нам помогают разведки Запада. Мы видим, как передвигаются эти ублюдки, и перехватываем все их разговоры

Геращенко: С разведкой у нас благодаря помощи союзников все очень хорошо Фото: Антон Геращенко / Facebook

"Нам серьезно помогают наши партнеры – США, Великобритания, Европа. Их разведки работают и полностью помогают нам, поэтому мы получаем разведданые со спутников и видим прекрасно, как передвигаются эти ублюдки. Я об этом открыто говорю, потому что россияне об этом прекрасно знают много лет. С разведкой у нас благодаря помощи союзников все очень хорошо", – отметил Геращенко.

Он также рассказал, что у российских войск проблемы из-за неисправной техники.

"Что касается связи и техники. В России пышным цветом цвела коррупция. Поэтому у них развалена армия. Бронетранспортеры ржавые. Для парадов их приукрашивали, но на самом деле техника бросовая. Мы слушаем разговоры оккупантов, они рассказывают, что бронетранспортеры и танки ломаются, они даже не умели ими пользоваться. То есть все это была показушная армия", – рассказал Геращенко.

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