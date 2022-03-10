Геращенко: Нам помогают разведки Запада. Мы видим, как передвигаются эти ублюдки, и перехватываем все их разговоры

"Нам серьезно помогают наши партнеры – США, Великобритания, Европа. Их разведки работают и полностью помогают нам, поэтому мы получаем разведданые со спутников и видим прекрасно, как передвигаются эти ублюдки. Я об этом открыто говорю, потому что россияне об этом прекрасно знают много лет. С разведкой у нас благодаря помощи союзников все очень хорошо", – отметил Геращенко.
Он также рассказал, что у российских войск проблемы из-за неисправной техники.
"Что касается связи и техники. В России пышным цветом цвела коррупция. Поэтому у них развалена армия. Бронетранспортеры ржавые. Для парадов их приукрашивали, но на самом деле техника бросовая. Мы слушаем разговоры оккупантов, они рассказывают, что бронетранспортеры и танки ломаются, они даже не умели ими пользоваться. То есть все это была показушная армия", – рассказал Геращенко.
Война России против Украины. Главное
3 марта официальный представитель министерства обороны США заявил, что Пентагон продолжает предоставлять Украине информацию и разведданные, которые могут быть наиболее полезными.
Директор ЦРУ Уильям Бернс 8 марта заявил, что президент России Владимир Путин, вероятно, захочет "удвоить ставки" и приложит усилия, чтобы уничтожить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения. "Я думаю, что Путин сейчас зол и расстроен", подчеркнул Бернс.
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс тоже полагает, что российские власти могут пойти на эскалацию войны.