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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обратился к украинцам: Приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки

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Резников: Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники
Резников: Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам с призывом помогать военным в борьбе с российскими оккупантами. Сообщение опубликовано в его Facebook.

"Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад огромный! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить многие жизни", – рассказал министр.

По его словам, следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Резников подчеркнул, что сейчас на войне многое зависит от современных технологий и уничтожение российских систем РЭБ и РЭР значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество украинских воинов.

"Еще раз подчеркиваю: танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может, – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним", – пояснил министр.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/363794739090217

Война России против Украины. Главное

Контекст:

2 марта Резников призвал граждан, находящихся на временно занятых врагом территориях, уничтожать тыловые колонны войск РФ

6 марта Силы специальных операций ВСУ распространили правила сопротивления для украинцев. В частности, эксперты рассказали, как сопротивляться оккупантам, не прибегая к вооруженной борьбе, как собирать и передавать информацию о враге, как психологически давить на оккупационных солдат и офицеров.

Кроме того, ССО создали сайт Центра национального сопротивления. Он предназначен для всех, кто хочет на своем месте сопротивляться врагу и внести свой вклад в победу.

Теги: военная техника, Алексей Резников, война России против Украины
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