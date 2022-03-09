Резников обратился к украинцам: Приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки

"Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад огромный! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить многие жизни", – рассказал министр.

По его словам, следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Резников подчеркнул, что сейчас на войне многое зависит от современных технологий и уничтожение российских систем РЭБ и РЭР значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество украинских воинов.

"Еще раз подчеркиваю: танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может, – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним", – пояснил министр.

Война России против Украины. Главное