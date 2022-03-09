Украина готова обсуждать нейтральный статус, но только после вывода российских войск – Офис президента

По его словам, подобные переговоры могут пройти только после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.
Жовква отметил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности, чтобы "подобная ситуация больше никогда не повторилась".
Замглавы ОПУ призвал ФРГ ужесточить санкции против РФ: ввести эмбарго на российские газ и нефть, а также заморозить все счета РФ в немецких банках. Также, по мнению Жовквы, от международной платежной системы SWIFT должны быть отключены все российские банки.
В то же время замглавы ОПУ уверен, что Россия, которая вторглась в Украину 24 марта, потерпит неудачу, так как "слишком велико сопротивление украинцев". Украина "не будет взята", резюмировал Жовква.
Война России против Украины. Главное
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Положение о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО есть в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
Президент Владимир Зеленский заявил 1 марта 2022 года, что если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности.
"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал Зеленский.
В частности, украинский президент ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ.
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО. Страны НАТО "не готовы даже обсуждать вопросы вступления Украины ни в ближайшие пять, ни 10 лет", подчеркнул нардеп.