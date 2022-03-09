Украина готова обсуждать нейтральный статус, но только после вывода российских войск – Офис президента

По его словам, подобные переговоры могут пройти только после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.

Жовква отметил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности, чтобы "подобная ситуация больше никогда не повторилась".

Замглавы ОПУ призвал ФРГ ужесточить санкции против РФ: ввести эмбарго на российские газ и нефть, а также заморозить все счета РФ в немецких банках. Также, по мнению Жовквы, от международной платежной системы SWIFT должны быть отключены все российские банки.

В то же время замглавы ОПУ уверен, что Россия, которая вторглась в Украину 24 марта, потерпит неудачу, так как "слишком велико сопротивление украинцев". Украина "не будет взята", резюмировал Жовква.

Война России против Украины. Главное