В оккупированном Мелитополе жители снова вышли на проукраинский митинг. Видео

Он отметил, что мелитопольцы приходят на митинг ежедневно в 12.00.
"С каждым днем все больше и больше. Надеемся, это покажут на российском телевидении", – добавил чиновник.
Мэр Мелитополя Иван Федоров 5 марта говорил, что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты. Был один инцидент на митинге, когда российские военные начали стрельбу и ранили митингующего. Но жители города ежедневно выходят на улицы с флагами Украины – "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять", подчеркнул мэр.