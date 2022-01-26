ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Запорожье и области Нацгвардия усилила патрулирование возле школ из-за звонков о "минировании"

Гвардейцы будут патрулировать улицы в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске
Гвардейцы будут патрулировать улицы в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске
Фото: Нацгвардія України / Flickr

С 25 января к усиленным патрулированиям на улицах и возле школ Запорожья и Запорожской области будут привлекаться военнослужащие Национальной гвардии Украины – в связи с ростом количества псевдоминирований учебных заведений. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Службу по охране общественного порядка, организованную в две смены – дневную и вечернюю, будут обеспечивать гвардейцы воинской части 3033 в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие будут осуществлять патрулирование на маршрутах и в районах максимально приближенных к учебным заведениям.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги: Запорожье, взрыв, Национальная гвардия, Мелитополь, взрывчатка, Бердянск, минирование, правоохранители, патрулирование, школы, взрывы, Энергодар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (212570)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (130755)
3
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (111662)
4
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (102712)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (91725)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (80851)
7
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (78828)
8
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (43682)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS