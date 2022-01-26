В Запорожье и области Нацгвардия усилила патрулирование возле школ из-за звонков о "минировании"

Гвардейцы будут патрулировать улицы в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске Фото: Нацгвардія України / Flickr

"Службу по охране общественного порядка, организованную в две смены – дневную и вечернюю, будут обеспечивать гвардейцы воинской части 3033 в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие будут осуществлять патрулирование на маршрутах и в районах максимально приближенных к учебным заведениям.