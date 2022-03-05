Жители Мелитополя снова вышли на многочисленный митинг против оккупантов. Видео

По словам Федорова, город на грани гуманитарной катастрофы – в осажденном Мелитополе проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты. Но жители города ежедневно выходят на улицы с флагами Украины – "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять", подчеркнул мэр.
"Каждый день жители города Мелитополя выходят на проукраинские митинги. Это, наверное, уже был четвертый митинг. Сегодня точно будет еще один. Был один инцидент на митинге, когда российский военный выстрелил по митингующему. После этого я обратился к жителям, чтобы они не подходили к военным, чтобы мы смогли сохранить мирные жизни. Каждый день все больше и больше собирается жителей, желающих отстаивать свои права на жизнь в украинском Мелитополе. Они выходят, декларируют это, скандируют разные лозунги, поют гимн [Украины]", – сказал он.
В сети распространился ролик, где безоружный житель Мелитополя идет впереди большой группы горожан на оккупантов и кричит: "Нах...й домой!". Ни видео слышны выстрелы, но это не останавливает жителей города, они продолжают оттеснять оккупантов. Судя по титрам, это происходило 2 марта.
5 марта в Мелитополе тоже прошел патриотический марш. На видео, которое обнародовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, видны горожане с национальной символикой, они поют гимн Украины.
Telegram-канал "Мелитопольграм" обнародовал еще одно видео с сегодняшнего митинга, там горожане окружили военную технику оккупантов и повторяют: "Домой!", "Оккупанты".
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.