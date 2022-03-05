Жители Мелитополя снова вышли на многочисленный митинг против оккупантов. Видео

По словам Федорова, город на грани гуманитарной катастрофы – в осажденном Мелитополе проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты. Но жители города ежедневно выходят на улицы с флагами Украины – "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять", подчеркнул мэр.

"Каждый день жители города Мелитополя выходят на проукраинские митинги. Это, наверное, уже был четвертый митинг. Сегодня точно будет еще один. Был один инцидент на митинге, когда российский военный выстрелил по митингующему. После этого я обратился к жителям, чтобы они не подходили к военным, чтобы мы смогли сохранить мирные жизни. Каждый день все больше и больше собирается жителей, желающих отстаивать свои права на жизнь в украинском Мелитополе. Они выходят, декларируют это, скандируют разные лозунги, поют гимн [Украины]", – сказал он.

В сети распространился ролик, где безоружный житель Мелитополя идет впереди большой группы горожан на оккупантов и кричит: "Нах...й домой!". Ни видео слышны выстрелы, но это не останавливает жителей города, они продолжают оттеснять оккупантов. Судя по титрам, это происходило 2 марта.

5 марта в Мелитополе тоже прошел патриотический марш. На видео, которое обнародовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, видны горожане с национальной символикой, они поют гимн Украины.

Telegram-канал "Мелитопольграм" обнародовал еще одно видео с сегодняшнего митинга, там горожане окружили военную технику оккупантов и повторяют: "Домой!", "Оккупанты".