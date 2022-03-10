"Не касается артиллеристов и ракетчиков вонючих". Ким хочет согласовать "зеленый коридор" для тех россиян, кто еще не стрелял по украинцам

Ким выступил с обращением к российским солдатам, которые не стреляли по мирному населению Фото: wikimedia.org

Вернуться назад солдаты не могут, потому что российские подразделения в Херсонской области обещают расстреливать отступающих.

В этой связи Ким планирует обратиться к властям государства, чтобы согласовать "зеленый коридор" для тех россиян, кто еще не стрелял по мирному населению, не совершал преступлений.

"Те, кто желает жить, – буду организовывать линию горячую с инструкциями, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться живым и не уезжать туда, не садиться в тюрьму. Это я согласовываю, думаю, у меня получится... Это не касается артиллеристов и ракетчиков вонючих. После Мариуполя вам либо убегать, либо в землю", – подытожил Ким.

Он также опубликовал инструкцию для российских и белорусских солдат, как правильно сдаваться в плен.