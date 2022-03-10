"Не касается артиллеристов и ракетчиков вонючих". Ким хочет согласовать "зеленый коридор" для тех россиян, кто еще не стрелял по украинцам

Вернуться назад солдаты не могут, потому что российские подразделения в Херсонской области обещают расстреливать отступающих.
В этой связи Ким планирует обратиться к властям государства, чтобы согласовать "зеленый коридор" для тех россиян, кто еще не стрелял по мирному населению, не совершал преступлений.
"Те, кто желает жить, – буду организовывать линию горячую с инструкциями, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться живым и не уезжать туда, не садиться в тюрьму. Это я согласовываю, думаю, у меня получится... Это не касается артиллеристов и ракетчиков вонючих. После Мариуполя вам либо убегать, либо в землю", – подытожил Ким.
Он также опубликовал инструкцию для российских и белорусских солдат, как правильно сдаваться в плен.
По информации Офиса президента, с 24 февраля по 10 марта в плен сдались от 500 до 700 российских солдат, сообщила "Украинская правда".
Многие военные, попав в плен в Украине, заявляли, будто якобы не знали, что вторгаются в Украину, – думали, что едут на учения. Другие признаются, что знали, куда ехали, и раскрывают планы своего командования.
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных – как украинских, так и российских. В центр можно круглосуточно обратиться по телефонам +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 и на почту [email protected]
Также работает сервис "Ищу своих". Им можно воспользоваться через Telegram-канал (https://t.me/rf200_now/79), чат-бот в Telegram (@rf200_info_bot), сайт (https://200rf.com) и форму для поиска (https://bit.ly/3hrAjGA).
Опубликованы инструкции, согласно которым российские матери могут забрать в Украине своих сыновей.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook 5 марта призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.