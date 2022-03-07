Дезертирство среди оккупантов становится массовым. СБУ опубликовала допрос пленного российского военного

Задержанный российский техник отметил, что его главной задачей был вывоз неисправных боевых машин РФ с украинской территории Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Задержанный российский техник отметил, что его главной задачей был вывоз неисправных боевых машин РФ с украинской территории. Он совершил несколько ходок из оккупированного Крыма в Херсонскую и Николаевскую области, поэтому лично видел масштабы дезертирства российских военных.

“Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают семью годами тюрьмы, и это единственное, что держит”, – сказал задержанный оккупант.

По его словам, офицеры ФСБ РФ, которые прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, не имеют плана действий.

"Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке", – отметил военнопленный.