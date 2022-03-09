"Была команда захватить Харьков за три дня". Российский военнопленный признался, что ехал не на "учения", а на войну в Украину

В отличие от ряда других военнопленных из РФ, он признался, что изначально знал, что ехал не на "учения", а на войну в Украину.
"Была команда захватить город за три дня, оккупировать все основные дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", – сказал задержанный оккупант.
По его словам, из взвода оккупантов выжили только он и еще один из солдат. Поэтому они решили сдаться в плен.
Война России против Украины. Главное
8 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии РФ понесли невосполнимые потери под Харьковом и отступили в Белгородскую область.