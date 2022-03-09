"Была команда захватить Харьков за три дня". Российский военнопленный признался, что ехал не на "учения", а на войну в Украину

По словам военнопленного, из взвода оккупантов выжили только он и еще один из солдат Фото: МВС України / Facebook

В отличие от ряда других военнопленных из РФ, он признался, что изначально знал, что ехал не на "учения", а на войну в Украину.

"Была команда захватить город за три дня, оккупировать все основные дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", – сказал задержанный оккупант.

По его словам, из взвода оккупантов выжили только он и еще один из солдат. Поэтому они решили сдаться в плен.

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