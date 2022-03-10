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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы не примут власть Путина". Жители оккупированной Городни Черниговской области вышли на акцию с флагами Украины

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Жители Городни выступили против российской оккупации их города
Жители Городни выступили против российской оккупации их города
Фото: depositphotos.com

Жители города Городня Черниговской области вышли на акцию с флагами Украины, несмотря на российскую оккупацию населенного пункта. Об этом в Facebook сообщил бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

"Маленький городок на самой границе с РФ и Беларусью. Под тотальным военным контролем орков. Украинцы не сдадутся и не примут власть [президента РФ Владимира] Путина. Это не сломать никакими танками или ракетами. Победим!" – написал Гончарук.

Фото: Олексій Гончарук / Facebook
Фото: Олексій Гончарук / Facebook

Война России против Украины. Главное

Теги: Россия, Украина, оккупация, Черниговская область, украинцы, война России против Украины, Алексей Гончарук
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