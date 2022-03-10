"Украинцы не примут власть Путина". Жители оккупированной Городни Черниговской области вышли на акцию с флагами Украины

Жители Городни выступили против российской оккупации их города
Фото: depositphotos.com
Жители города Городня Черниговской области вышли на акцию с флагами Украины, несмотря на российскую оккупацию населенного пункта. Об этом в Facebook сообщил бывший премьер-министр Алексей Гончарук.
"Маленький городок на самой границе с РФ и Беларусью. Под тотальным военным контролем орков. Украинцы не сдадутся и не примут власть [президента РФ Владимира] Путина. Это не сломать никакими танками или ракетами. Победим!" – написал Гончарук.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.