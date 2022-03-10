"Украинцы не примут власть Путина". Жители оккупированной Городни Черниговской области вышли на акцию с флагами Украины

"Маленький городок на самой границе с РФ и Беларусью. Под тотальным военным контролем орков. Украинцы не сдадутся и не примут власть [президента РФ Владимира] Путина. Это не сломать никакими танками или ракетами. Победим!" – написал Гончарук.

Фото: Олексій Гончарук / Facebook

Война России против Украины. Главное