Оккупанты заминировали территорию рядом с Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", – сказано в сообщении.



Война России против Украины. Главное

Контекст:

АЭС в Энергодаре Запорожской области работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Оккупанты подошли к городу 26 февраля, разместили "Грады" и 3 марта обстреляли Энергодар. Ночью 4 марта они обстреляли АЭС, там начался пожар. Россияне попали в первый энергоблок, утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.