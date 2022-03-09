Персонал захваченной Запорожской АЭС подвергается пыткам, оккупанты готовят пропагандистский фейк о станции – Галущенко

"Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находится около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – написал он.
Он сообщил, что, по информации украинских властей, оккупанты заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях.
"Пропагандистская машина России создаст очередной фейк, который будет демонстрировать своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений", – предупредил Галущенко.
Министр призвал международных партнеров отреагировать на ситуацию и "принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной".
"Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью на России. Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих домов на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас – пока не стало слишком поздно", – написал Галущенко.
26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к Энергодару Запорожской области и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.
3 марта оккупанты обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.
Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".
4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.
6 марта в "Энергоатоме" рассказали, что персонал и менеджмент АЭС в Энергодаре работает под контролем российских военных, есть военный начальник, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщили в Национальной академии наук Украины.