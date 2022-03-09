Персонал захваченной Запорожской АЭС подвергается пыткам, оккупанты готовят пропагандистский фейк о станции – Галущенко

"Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находится около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – написал он.

Он сообщил, что, по информации украинских властей, оккупанты заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях.

"Пропагандистская машина России создаст очередной фейк, который будет демонстрировать своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений", – предупредил Галущенко.

Министр призвал международных партнеров отреагировать на ситуацию и "принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной".

"Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью на России. Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих домов на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас – пока не стало слишком поздно", – написал Галущенко.