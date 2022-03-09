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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК просит Запад закрыть небо над Украиной, чтобы не допустить повторной аварии на ЧАЭС

Российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба, отметили в ДТЭК
Российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба, отметили в ДТЭК
Фото: EPA

Компания ДТЭК призывает западных партнеров немедленно закрыть небо над украинскими атомными электростанциями во избежание повторения Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил спикер компании ДТЭК Александр Шевелев на своей странице в Facebook.

"Сразу после атаки оккупантов на Запорожскую АЭС ДТЭК от имени энергетиков попросила западный мир ввести бесполетную зону над всеми пятью АЭС. Мы призываем Запад не медлить с этим решением и обезопасить континент от угрозы повторения Чернобыльской катастрофы", – сказал он.

Шевелев подчеркнул, что российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба.

https://www.facebook.com/shevelyov/posts/5175685389121236

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция и смогли проникнуть в город.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов.

Теги: Чернобыльская АЭС, ДТЭК, АЭС, вторжение, Запорожская АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, Энергодар
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