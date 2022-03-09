ДТЭК просит Запад закрыть небо над Украиной, чтобы не допустить повторной аварии на ЧАЭС

"Сразу после атаки оккупантов на Запорожскую АЭС ДТЭК от имени энергетиков попросила западный мир ввести бесполетную зону над всеми пятью АЭС. Мы призываем Запад не медлить с этим решением и обезопасить континент от угрозы повторения Чернобыльской катастрофы", – сказал он.
Шевелев подчеркнул, что российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. 3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция и смогли проникнуть в город.
Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. 4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов.