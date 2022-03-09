ДТЭК просит Запад закрыть небо над Украиной, чтобы не допустить повторной аварии на ЧАЭС

Российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба, отметили в ДТЭК Фото: EPA

"Сразу после атаки оккупантов на Запорожскую АЭС ДТЭК от имени энергетиков попросила западный мир ввести бесполетную зону над всеми пятью АЭС. Мы призываем Запад не медлить с этим решением и обезопасить континент от угрозы повторения Чернобыльской катастрофы", – сказал он.

Шевелев подчеркнул, что российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба.

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