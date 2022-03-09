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Обесточивание ЧАЭС. В МАГАТЭ говорят о нарушении, но не видят критического влияния на безопасность

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Обесточивание ЧАЭС будет угрожать утечкой радиации, предупреждали в МИД Украины
Обесточивание ЧАЭС будет угрожать утечкой радиации, предупреждали в МИД Украины
Фото: depositphotos.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит критического влияния на безопасность после обесточивания объектов Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими оккупантами. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в Twitter 9 марта.

8 марта МАГАТЭ сообщило, что потеряло связь с системами мониторинга за соблюдением гарантий безопасности, установленными на ЧАЭС, которую захватили российские военнослужащие. Гросси заявлял о готовности лично приехать на станцию.

9 марта в НЭК "Укрэнерго" проинформировали, что в результате вражеских действий российских оккупантов ЧАЭС полностью обесточена. На станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В агентстве сообщили, что Украина проинформировала их о ситуации на ЧАЭС.

"[Глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси заявил, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности гарантирования бесперебойного электроснабжения; в этом случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность", – сказано в твите.

Агентство считает, что тепловой нагрузки бассейна для хранения отработанного топлива и объема охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции "достаточно для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения".

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.

В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернобыльская АЭС, ЧАЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси
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