Обесточивание ЧАЭС. В МАГАТЭ говорят о нарушении, но не видят критического влияния на безопасность

8 марта МАГАТЭ сообщило, что потеряло связь с системами мониторинга за соблюдением гарантий безопасности, установленными на ЧАЭС, которую захватили российские военнослужащие. Гросси заявлял о готовности лично приехать на станцию.

9 марта в НЭК "Укрэнерго" проинформировали, что в результате вражеских действий российских оккупантов ЧАЭС полностью обесточена. На станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В агентстве сообщили, что Украина проинформировала их о ситуации на ЧАЭС.

"[Глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси заявил, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности гарантирования бесперебойного электроснабжения; в этом случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность", – сказано в твите.

Агентство считает, что тепловой нагрузки бассейна для хранения отработанного топлива и объема охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции "достаточно для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения".