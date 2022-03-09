На ЧАЭС включили резервный дизель-генератор, через 48 часов возникнет угроза утечки радиации – Кулеба

Об этом 9 марта в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно скорее возобновить электроснабжение, – написал Кулеба. – Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".
Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно! 2/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что "в результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.
Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов.
МАГАТЭ 8 марта сообщило, что потеряло связь с системами мониторинга за соблюдением гарантий безопасности, установленных на ЧАЭС.