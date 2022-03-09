На ЧАЭС включили резервный дизель-генератор, через 48 часов возникнет угроза утечки радиации – Кулеба

Об этом 9 марта в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно скорее возобновить электроснабжение, – написал Кулеба. – Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что "в результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов.

МАГАТЭ 8 марта сообщило, что потеряло связь с системами мониторинга за соблюдением гарантий безопасности, установленных на ЧАЭС.