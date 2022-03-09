МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Гендиректор агентства готов лично приехать на станцию

"Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] указал на прекращение дистанционной передачи данных с систем контроля за соблюдением гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС. Агентство ведет проверку состояния систем контроля за соблюдением гарантий в других местах нахождения в Украине и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию", – сказано в заявлении.

В МАГАТЭ сообщили, что получили письмо от Украины, в котором она призвала помочь провести ротацию персонала на Чернобыльской АЭС. На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских военнослужащих на объект и остаются на рабочих местах до сих пор.

"Украинский регулирующий орган добавил, что персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Однако ситуация для персонала ухудшается. Он обратился с просьбой к МАГАТЭ возглавить международные усилия по поддержке, необходимые для подготовки плана замены работающего персонала и обеспечения эффективной системы ротации на объекте", – сообщили в организации.

Гросси подчеркнул, что персонал, работающий на ядерных объектах, должен иметь возможность отдыхать и работать посменно, что "крайне важно для общей ядерной безопасности".

"Я глубоко обеспокоен в связи со сложной и напряженной ситуацией, в которой оказался персонал на Чернобыльской АЭС, а также в связи с возникающими из-за этого потенциальными рисками в плане ядерной безопасности. Я призываю силы, под контролем которых фактически находится площадка станции, в срочном порядке обеспечить условия для безопасной ротации персонала", – сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси заявил о готовности лично поехать на Чернобыльскую АЭС или в любое другое место, "чтобы получить от сторон конфликта гарантии в отношении обеспечения безопасности и физической безопасности всех ядерных объектов Украины".

В МАГАТЭ сообщили, что из 15 находящихся в Украине энергоблоков сейчас работает восемь, в том числе два на Запорожской АЭС, которая с прошлой недели находится под контролем российских вооруженных сил. Персонал других станций работает посменно, уровни излучения на площадках остаются в норме.

Украинский регулятор проинформировал организацию, что операции по обращению с ядерным материалом на Чернобыльской АЭС пока приостановлены, связь со станцией он может поддерживать только по электронной почте.