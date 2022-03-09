МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Гендиректор агентства готов лично приехать на станцию

"Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] указал на прекращение дистанционной передачи данных с систем контроля за соблюдением гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС. Агентство ведет проверку состояния систем контроля за соблюдением гарантий в других местах нахождения в Украине и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию", – сказано в заявлении.
В МАГАТЭ сообщили, что получили письмо от Украины, в котором она призвала помочь провести ротацию персонала на Чернобыльской АЭС. На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских военнослужащих на объект и остаются на рабочих местах до сих пор.
"Украинский регулирующий орган добавил, что персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Однако ситуация для персонала ухудшается. Он обратился с просьбой к МАГАТЭ возглавить международные усилия по поддержке, необходимые для подготовки плана замены работающего персонала и обеспечения эффективной системы ротации на объекте", – сообщили в организации.
Гросси подчеркнул, что персонал, работающий на ядерных объектах, должен иметь возможность отдыхать и работать посменно, что "крайне важно для общей ядерной безопасности".
"Я глубоко обеспокоен в связи со сложной и напряженной ситуацией, в которой оказался персонал на Чернобыльской АЭС, а также в связи с возникающими из-за этого потенциальными рисками в плане ядерной безопасности. Я призываю силы, под контролем которых фактически находится площадка станции, в срочном порядке обеспечить условия для безопасной ротации персонала", – сказал гендиректор МАГАТЭ.
Гросси заявил о готовности лично поехать на Чернобыльскую АЭС или в любое другое место, "чтобы получить от сторон конфликта гарантии в отношении обеспечения безопасности и физической безопасности всех ядерных объектов Украины".
В МАГАТЭ сообщили, что из 15 находящихся в Украине энергоблоков сейчас работает восемь, в том числе два на Запорожской АЭС, которая с прошлой недели находится под контролем российских вооруженных сил. Персонал других станций работает посменно, уровни излучения на площадках остаются в норме.
Украинский регулятор проинформировал организацию, что операции по обращению с ядерным материалом на Чернобыльской АЭС пока приостановлены, связь со станцией он может поддерживать только по электронной почте.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.
Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов.