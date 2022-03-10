Российские оккупанты похитили и впоследствии отпустили депутата Запорожского облсовета

"Сегодня в Мелитополе в 6.00 вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея. Провели обыск, изъяли телефоны", – говорится в сообщении.

По словам Бариева, Ибрагимову увезли в неизвестном направлении.

Позже Петр Порошенко, экс-президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность", во фракцию которой в Запорожском облсовете входила Ибрагимова, сообщил в Facebook, что депутат уже дома, однако с ней нет связи.

Порошенко рассказал также, что Ибрагимова была одним из организаторов и участников проукраинских митингов в Мелитополе.

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