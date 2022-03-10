Российские оккупанты похитили и впоследствии отпустили депутата Запорожского облсовета

"Сегодня в Мелитополе в 6.00 вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея. Провели обыск, изъяли телефоны", – говорится в сообщении.
По словам Бариева, Ибрагимову увезли в неизвестном направлении.
Позже Петр Порошенко, экс-президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность", во фракцию которой в Запорожском облсовете входила Ибрагимова, сообщил в Facebook, что депутат уже дома, однако с ней нет связи.
Порошенко рассказал также, что Ибрагимова была одним из организаторов и участников проукраинских митингов в Мелитополе.
Война России против Украины. Главное
Мэр Мелитополя Иван Федоров 5 марта говорил, что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты. Был один инцидент на митинге, когда российские военные начали стрельбу и ранили митингующего. Но жители города ежедневно выходят на улицы с флагами Украины – "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять", подчеркнул мэр.