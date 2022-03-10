США выделят $50 млрд для оказания гуманитарной помощи Украине

Об этом 10 марта в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сообщила вице-президент США Камала Харрис.
Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Белого дома.
"Сегодня мы также объявляем… что мы предоставим еще $50 млрд – через Всемирную продовольственную программу ООН для оказания гуманитарной помощи", – сказала Харрис.
Она отметила, что США поддерживают "народ Украины, проявивший необычайное мужество и умение, готовность и способность бороться против войны [президента РФ Владимира] Путина и российской агрессии".
Война России против Украины. Главное
В результате вторжения российских войск в Украине разрушена инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее $100 млрд, война привела к полной остановке 50% украинских предприятий, сообщил 10 марта советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Зеленский заявил 3 марта, что Россия должна будет возместить Украине все причиненные в результате войны убытки. "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме", – отметил глава государства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, что государство возместит убытки.
На фоне вторжения РФ Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме $700 млн, ЕБРР огласил выделение пакета стойкости в сумме €2 млрд для поддержки Украины, МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине.
Кроме того, Конгресс США одобрил выделение более $13 млрд на помощь Украине.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 марта призвал лидеров стран "Вышеградской четверки" – Чехии, Польши, Словакии и Венгрии – разработать для Украины "план Маршалла", чтобы помочь восстановить страну после вторжения России.