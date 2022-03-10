МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by отменено

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной и не исключает выделение дополнительной помощи на восстановление страны после завершения войны, сказала глава Фонда Фото: ЕРА

Цель этой помощи – содействие удовлетворению неотложных потребностей в финансировании и смягчению экономических последствий войны, сказано в сообщении.

"Исполнительный совет выразил решительную поддержку народу Украины. Война в Украине ведет к трагической гибели и страданиям людей. Хотя перспективы характеризуются чрезвычайно высокой неопределенностью, экономические последствия уже очень серьезны, включая более 2 млн беженцев всего лишь за 13 дней и крупномасштабные разрушения важнейших объектов инфраструктуры в Украине. Предоставление средств в рамках инструмента рефинансирования, эквивалентное 50% квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности в финансировании платежного баланса, связанные с воздействием продолжающейся войны, обеспечит необходимую поддержку в краткосрочный период и сыграет роль катализатора финансирования со стороны других партнеров", – сказано в релизе.

Сотрудничество с МВФ по программе stand-by Украина отменила и предложила совместно с Фондом разработать "соответствующую экономическую программу, направленную на восстановление и экономический рост, когда позволят условия".

"Официальные органы [Украины] планируют продолжать тесные консультации с персоналом МВФ в своей дальнейшей деятельности по разработке и принятию действенных антикризисных мер", – сообщили в МВФ.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после принятия решения Исполнительным советом сказала, что вторжение России в Украину привело к гуманитарному и экономическому кризису.

"Трагические человеческие жертвы, потоки беженцев и обширные разрушения инфраструктуры и производственных мощностей ведут к тяжелейшим людским страданиям и станут причиной глубокой рецессии в этом году. Потребности в финансировании являются крупными, неотложными и могут значительно возрасти по мере продолжения войны", – подчеркнула она.

Георгиева сказала, что украинские власти в условиях войны "приняли впечатляющие чрезвычайные ответные меры экономической политики".

"Были введены административные меры и меры контроля за операциями с капиталом с целью сохранения валютных резервов и снижения неопределенности в отношении обменного курса. В целях дальнейшей поддержки финансовой стабильности Национальный банк Украины создал новый механизм поддержки ликвидности и ввел регуляторные послабления. Были установлены ограничения на снятие наличных средств, но безналичные операции не ограничиваются. Налогово-бюджетная политика нацелена на обеспечение приоритетных платежей. Украина своевременно выполняет все свои долговые обязательства. В этих чрезвычайных обстоятельствах МВФ одобрил предоставление насущной финансовой поддержки. Она должна способствовать крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для содействия восполнению дефицита финансирования и смягчения воздействия войны на экономику", – добавила она.

Председатель МВФ сказала, что "когда война закончится, и можно будет провести надлежащую оценку ущерба", Украине, вероятно, потребуется дополнительная крупная поддержка для восстановления.

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, резюмировала она.

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