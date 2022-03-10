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МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by отменено

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной и не исключает выделение дополнительной помощи на восстановление страны после завершения войны, сказала глава Фонда
МВФ продолжит сотрудничество с Украиной и не исключает выделение дополнительной помощи на восстановление страны после завершения войны, сказала глава Фонда
Фото: ЕРА

Исполнительный совет Международного валютного фонда 9 марта утвердил выделение Украине $1,4 млрд экстренной финансовой поддержки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВФ.

Цель этой помощи – содействие удовлетворению неотложных потребностей в финансировании и смягчению экономических последствий войны, сказано в сообщении. 

"Исполнительный совет выразил решительную поддержку народу Украины. Война в Украине ведет к трагической гибели и страданиям людей. Хотя перспективы характеризуются чрезвычайно высокой неопределенностью, экономические последствия уже очень серьезны, включая более 2 млн беженцев всего лишь за 13 дней и крупномасштабные разрушения важнейших объектов инфраструктуры в Украине. Предоставление средств в рамках инструмента рефинансирования, эквивалентное 50% квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности в финансировании платежного баланса, связанные с воздействием продолжающейся войны, обеспечит необходимую поддержку в краткосрочный период и сыграет роль катализатора финансирования со стороны других партнеров", – сказано в релизе. 

Сотрудничество с МВФ по программе stand-by Украина отменила и предложила совместно с Фондом разработать "соответствующую экономическую программу, направленную на восстановление и экономический рост, когда позволят условия". 

"Официальные органы [Украины] планируют продолжать тесные консультации с персоналом МВФ в своей дальнейшей деятельности по разработке и принятию действенных антикризисных мер", – сообщили в МВФ. 

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после принятия решения Исполнительным советом сказала, что вторжение России в Украину привело к гуманитарному и экономическому кризису. 

"Трагические человеческие жертвы, потоки беженцев и обширные разрушения инфраструктуры и производственных мощностей ведут к тяжелейшим людским страданиям и станут причиной глубокой рецессии в этом году. Потребности в финансировании являются крупными, неотложными и могут значительно возрасти по мере продолжения войны", – подчеркнула она. 

Георгиева сказала, что украинские власти в условиях войны "приняли впечатляющие чрезвычайные ответные меры экономической политики". 

"Были введены административные меры и меры контроля за операциями с капиталом с целью сохранения валютных резервов и снижения неопределенности в отношении обменного курса. В целях дальнейшей поддержки финансовой стабильности Национальный банк Украины создал новый механизм поддержки ликвидности и ввел регуляторные послабления. Были установлены ограничения на снятие наличных средств, но безналичные операции не ограничиваются. Налогово-бюджетная политика нацелена на обеспечение приоритетных платежей. Украина своевременно выполняет все свои долговые обязательства. В этих чрезвычайных обстоятельствах МВФ одобрил предоставление насущной финансовой поддержки. Она должна способствовать крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для содействия восполнению дефицита финансирования и смягчения воздействия войны на экономику", – добавила она. 

Председатель МВФ сказала, что "когда война закончится, и можно будет провести надлежащую оценку ущерба", Украине, вероятно, потребуется дополнительная крупная поддержка для восстановления. 

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, резюмировала она. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования в конце февраля, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России. 

Пакет поддержки в размере $3 млрд в ближайшие месяцы стране намерен предоставить Всемирный банк, ЕБРР выделил €2 млрд.

О предоставлении Украине финансовой помощи в связи с вторжением объявили ряд стран, в том числе США, Великобритания, Япония, а также Евросоюз

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, МВФ, валюта, экономика, ЕБРР, помощь, кризис, финансовая помощь, Кристалина Георгиева, война России против Украины, финансирование, сотрудничество
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