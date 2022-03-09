ЕБРР выделил €2 млрд в связи с войной России против Украины

"ЕБРР объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму €2 млрд, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине. Банк также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении страны, как только позволят условия. Финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний – например, в виде отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и торгового финансирования. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться", – говорится в сообщении.

Также программа ЕБРР окажет помощь странам, которые принимают украинских беженцев.

Пакет, одобренный сегодня, является первым этапом поддержки, подчеркнули в пресс-службе.

"Ранее ЕБРР заявлял о своей непоколебимой поддержке Украины и ее народа и осудил агрессию со стороны Российской Федерации и Беларуси", – говорится в сообщении.

В Украине программа будет направлена на:

отсрочки платежей, списание долгов и реструктуризацию;

торговое финансирование, в том числе для импорта топлива;

чрезвычайное финансирование ликвидности, по согласованию с партнерами;

экстренную поддержку реформ, чтобы оказать помощь украинским властям немедленным законодательным и регулирующим вмешательством.

В граничащих с Украиной странах программа сфокусируется на: