Украинцам компенсируют разрушенное жилье – Шмыгаль

По словам премьера, для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія". Регистрация начнется ориентировочно через неделю.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в "Дії" также появится новое временное цифровое удостоверение для тех, кто из-за войны остался без документов – "єДокумент".

Оно будет содержать паспортные данные, ИНН, а также, по возможности, фото. Удостоверение будут признавать органы госвласти, Нацполиция, военные на блокпостах. "єДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям "Дії".

Кроме того, рассказал Шмыгаль, правительство создает резерв продовольствия. Государство выкупит зерно и другие запасы в объеме годового потребления всей страны за средства госбюджета. "Это позволит обеспечить Украину достаточным количеством продуктов питания", – сказал премьер.

"Продолжаем расширять перечень критического импорта, поддерживаем работу критической инфраструктуры – делаем все, чтобы наши армия и тыл были как можно лучше обеспечены", – добавил Шмыгаль.