Украинцам компенсируют разрушенное жилье – Шмыгаль

По словам премьера, для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія". Регистрация начнется ориентировочно через неделю.
"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – сказал Шмыгаль.
По его словам, в "Дії" также появится новое временное цифровое удостоверение для тех, кто из-за войны остался без документов – "єДокумент".
Оно будет содержать паспортные данные, ИНН, а также, по возможности, фото. Удостоверение будут признавать органы госвласти, Нацполиция, военные на блокпостах. "єДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям "Дії".
Кроме того, рассказал Шмыгаль, правительство создает резерв продовольствия. Государство выкупит зерно и другие запасы в объеме годового потребления всей страны за средства госбюджета. "Это позволит обеспечить Украину достаточным количеством продуктов питания", – сказал премьер.
"Продолжаем расширять перечень критического импорта, поддерживаем работу критической инфраструктуры – делаем все, чтобы наши армия и тыл были как можно лучше обеспечены", – добавил Шмыгаль.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.