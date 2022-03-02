После первого аукциона по продаже военных облигаций было привлечено более 8 млрд грн – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, привлечено более 8 млрд грн Фото: kmu.gov.ua

"Вчера, 1 марта, прошел первый аукцион по продаже военных облигаций. Было привлечено более 8 млрд грн. Эти средства будут направлены на поддержку украинских защитников и финансирование государственного бюджета на нужды наших Вооруженных сил", – сообщил премьер.

Впервые о выпуске военных облигаций Шмыгаль сообщил 25 февраля. Тогда Кабинет Министров Украины принял решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.