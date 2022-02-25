Кабмин решил выпустить военных облигаций в объеме до 400 млрд грн и утвердил дополнительное финансирование военных

Кроме того, в связи с военным положением Госказначейская служба вместе с Минфином совершит перераспределение денег, чтобы прежде всего финансировать усиление национальной обороны, необходимые первоочередные меры в условиях военного состояния и платежи.

"В связи с введением военного состояния мы утвердили дополнительные виды денежного обеспечения военных, лиц рядового и начальствующего состава", – добавил премьер.

Также Кабмин принял решение об усиленной охране портов. Правительство установило уровень охраны 3 на морских и речных портах Украины, судах, имеющих право плавать под госпрапором Украины.

Кроме того, вводится временная остановка экспорта препаратов крови.