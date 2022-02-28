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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Решения о повышенных выплатах военным действуют с 24 февраля

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Денис Шмыгаль: Украинцы, держим строй. Продолжаем работать на победу
Денис Шмыгаль: Украинцы, держим строй. Продолжаем работать на победу
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины продолжает работать и принимать решения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении к украинцам. Издание "ГОРДОН" приводит полный текст его заявления, опубликованный на сайте Кабмина.

Героический народ Украины.

Идет пятый день нашей освободительной войны против русских захватчиков.

Весь украинский народ встал на борьбу. Пока наши войска мужественно защищают украинскую землю от нашествия оккупантов, гражданские украинцы и Украинское государство начали работать в режиме "все для фронта, все для победы".

Частный бизнес бесплатно дает топливо, медикаменты, продукты, технику для нужд армии. Храбрость и мужество наших военных вдохновляет каждого украинца вносить свой посильный вклад в победу. Люди готовят еду для бойцов, плетут маскировочные сетки и обустраивают блокпосты.

Правительство продолжает работать. Сегодня на внеочередном заседании правительства мы приняли следующие решения.

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского правительство приняло решение, что во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн ежемесячно.

Военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, – размер дополнительного денежного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн ежемесячно.

Также семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн.

Эти решения действуют с 24 февраля этого года – со дня, когда Российская Федерация начала полномасштабную войну против нашего государства.

Также Кабинет Министров существенно расширил список товаров критического импорта. Его пополнили, в частности, мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничная мука, соки, жиры и растительные масла, сахар и кондитерские изделия. Также в список был включен ряд товаров военного назначения.

Создан координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым.

Кабинет Министров во время действия военного положения упростил процедуру закупки товаров, работ и услуг для нужд обороны Украины, обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования государства. Такие закупки будут производиться по решению руководителя заказчика или органа управления государственным имуществом.

Так закаляется нация.

Весь мир сейчас говорит об Украине. Люди по всей планете сплачиваются на площадях и площадках, надевают желто-голубые цвета нашего флага и выкрикивают: "Слава Украине! Героям слава! Руки прочь от Украины!"

Нашим друзьям во всем мире: мы благодарны за помощь, которую вы оказываете Украине. Военную, гуманитарную, экономическую.

Мы благодарны за санкции, которые вы вводите против России. Мы благодарны за митинги в поддержку, которые проходят по всему миру. Мы благодарны за закрытое небо для российских самолетов.

И еще. Украина обратилась в Евросоюз с просьбой о безотлагательном присоединении по специальной процедуре. Мы, весь украинский народ, будем благодарны за положительное решение безотлагательно!

Украинцы, держим строй. Продолжаем работать на победу.

Слава Украине. Слава нашим воинам. Слава героическому народу Украины.

Теги: Кабинет Министров, военные, российская агрессия, война России против Украины, выплаты, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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