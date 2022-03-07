Кабмин Украины приостановил экспорт мяса, гречки, сахара и расширил перечень критического импорта

Так, постановлением №207 Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт большого рогатого скота, мяса и субпродуктов из большого рогатого скота, ржи, овса, гречки, пшена, сахара, соли, пшеницы и смеси пшеницы с рожью, кукурузы, куриного мяса, яиц и подсолнечного масла.

Постановлением №203 правительство расширило перечень критически важного импорта. В список вошли продукты питания, бочки, цистерны, устройства для коммутации и маршрутизации, устройства для приема Wi-Fi от Starlink, пищевые добавки и стабилизаторы, тепловизоры, приборы ночного видения, противодронные пушки, фонари, а также пауэрбанки и аккумуляторы.