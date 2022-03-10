Конгресс США одобрил выделение более $13 млрд на помощь Украине

Изначально президент США Джо Байден запрашивал выделение для Украины помощи в размере $10 млрд. Затем сумму увеличили до $12 млрд, а позже – до $13,6 млрд.
Из этой суммы $4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий.
Еще $6,7 млрд будут направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что эти $13,6 млрд, вероятно, будут лишь верхушкой гораздо более широких усилий по оказанию помощи.
Согласованный Конгрессом пакет помощи может быть одобрен Сенатом уже в пятницу, 11 марта.
Война России против Украины. Главное
Осенью прошлого года, когда Россия только начала стягивать войска к границе с Украиной, США санкционировала выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн.
После начала полномасштабного вторжения США объявили, что дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону.
В связи с военной агрессией РФ Украине регулярно финансово помогают и другие страны. Среди них Япония, Швеция, Великобритания, Люксембург и другие.
Еврокомиссия выделила €500 млн на помощь беженцам из Украины, а ЕБРР – €2 млрд в связи с войной России против Украины.