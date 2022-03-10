Конгресс США одобрил выделение более $13 млрд на помощь Украине

Из общей суммы $4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи украинским беженцам Фото: depositphotos.com

Изначально президент США Джо Байден запрашивал выделение для Украины помощи в размере $10 млрд. Затем сумму увеличили до $12 млрд, а позже – до $13,6 млрд.

Из этой суммы $4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий.

Еще $6,7 млрд будут направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что эти $13,6 млрд, вероятно, будут лишь верхушкой гораздо более широких усилий по оказанию помощи.

Согласованный Конгрессом пакет помощи может быть одобрен Сенатом уже в пятницу, 11 марта.

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