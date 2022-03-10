Из-за вторжения РФ Украина понесла убытки на $100 млрд – советник Зеленского

Об этом в ходе онлайн дискуссии, организованной Институтом международной экономики Петерсона, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет Reuters 10 марта.

Мероприятие опубликовано на YouTube-канале института.

По словам Устенко, война привела к полной остановке 50% украинских предприятий. В то же время другая половина работает на пределе своих возможностей, добавил экономист.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Президент Владимир Зеленский заявил 3 марта, что Россия должна будет возместить Украине все причиненные в результате войны убытки. "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме", – отметил глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, что государство возместит убытки.

На фоне вторжения РФ Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме $700 млн, ЕБРР огласил выделение пакета стойкости в сумме €2 млрд для поддержки Украины, МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине.

Кроме того, Конгресс США одобрил выделение более $13 млрд на помощь Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 марта призвал лидеров стран "Вышеградской четверки" – Чехии, Польши, Словакии и Венгрии – разработать для Украины "план Маршалла", чтобы помочь восстановить страну после вторжения России.