Украина ожидает первый транш в €300 млн от Евросоюза на следующей неделе – Шмыгаль

Второй транш этого кредита, по его словам, должен поступить еще через неделю.
Шмыгаль также отметил, что Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме $700 млн, ЕБРР огласил выделение пакета стойкости в сумме €2 млрд для поддержки Украины, МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине.
Кроме того, премьер напомнил, что США увеличили с $6 млрд до $12 млрд потенциальный пакет помощи Украине, который вскоре рассмотрит Конгресс.
Еще 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. 1 февраля это решение утвердила Еврокомиссия, 21 февраля – Европейский совет.
Изначально планировалось, что помощь передадут Украине двумя траншами по €600 млн, причем первый выделят сразу после принятия соответствующего решения органами ЕС, а второй – после положительной оценки прогресса, достигнутого украинскими властями в реализации реформ.
О предоставлении Украине финансовой помощи в связи с вторжением РФ объявили ряд стран, в том числе США, Великобритания, Япония, Люксембург, Швеция.