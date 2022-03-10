Украина ожидает первый транш в €300 млн от Евросоюза на следующей неделе – Шмыгаль

Второй транш этого кредита, по его словам, должен поступить еще через неделю.

Шмыгаль также отметил, что Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме $700 млн, ЕБРР огласил выделение пакета стойкости в сумме €2 млрд для поддержки Украины, МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине.

Кроме того, премьер напомнил, что США увеличили с $6 млрд до $12 млрд потенциальный пакет помощи Украине, который вскоре рассмотрит Конгресс.