Джонсон призвал разработать для Украины "план Маршалла"

Джонсон сказал об этом лидерам "Вышеградской четверки" в ходе саммита с этими странами 8 марта.

Один из участников саммита сказал изданию, что пять лидеров согласились с этой идеей. Они сказали, что могут восстановить страну. Детали такого плана неизвестны, так как все находится на ранней стадии, пишет издание.

Соратники Джонсона считают, что одним из источников финансирования такого плана может стать продажа арестованных Великобританией активов российских олигархов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет The Telegraph, после саммита Джонсон сказал, что лидеры достигли согласия относительно необходимости "показать народу Украины, что что бы ни случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы будем ее восстанавливать и у нас будет "план Маршалла" по восстановлению Украины".

План Маршалла – European Recovery Program – был предложен госсекретарем США Джорджем Маршаллом и запущен в 1948 году. Это программа экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны.