С начала вторжения российские захватчики обстреляли 63 больницы, погибло пять медиков – Ляшко

"Уже 63 больницы российскими террористами обстреляны в Украине. К сожалению, в результате этих обстрелов мы потеряли пять медицинских работников, более 10 тяжелораненых, которые не могут работать, и есть легко раненные, которые приступили к исполнению своих обязанностей", – сказал Ляшко.
Министр добавил, что в регионах, где нет обстрелов, ситуация с больницами, их обеспечением остается под контролем министерства.
Он также сообщил, что российский агрессор обстреливает машины, которые доставляют кислород в больницы для лечения пациентов с СOVID-19.
"В больницах на территориях, которые мы можем контролировать, в настоящее время 5700 пациентов с COVID-19. Значительные количество этих людей нуждается в кислородной терапии, и это один из наших вызовов – доставлять жидкий кислород туда, где находятся пациенты. К сожалению, оккупанты и тут себя проявили и стреляют по машинам с кислородом, одну такую машину повредили", – сказал он.
Ляшко уточнил, что по данным из медучреждений, из которых Минздрав получает информацию, в среду, 9 марта, было зарегистрировано 6700 новых случаев заболевания COVID-19.
Война России против Украины. Главное
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим объектам по всей стране.
В РФ утверждают, что атакуют "высокоточным оружием" только военные объекты, но на самом деле российские войска обстреливают жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
По данным Офиса президента на 7 марта, российские войска повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы и 1500 жилых домов.
После этого обстрелы гражданской инфраструктуры продолжались. В частности, 9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В результате атаки погибло три человека, 17 получили ранения.