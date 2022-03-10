С начала вторжения российские захватчики обстреляли 63 больницы, погибло пять медиков – Ляшко

Ляшко: Один из наших вызовов – доставлять жидкий кислород туда, где находятся пациенты. Оккупанты стреляют по машинам с кислородом Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Уже 63 больницы российскими террористами обстреляны в Украине. К сожалению, в результате этих обстрелов мы потеряли пять медицинских работников, более 10 тяжелораненых, которые не могут работать, и есть легко раненные, которые приступили к исполнению своих обязанностей", – сказал Ляшко.

Министр добавил, что в регионах, где нет обстрелов, ситуация с больницами, их обеспечением остается под контролем министерства.

Он также сообщил, что российский агрессор обстреливает машины, которые доставляют кислород в больницы для лечения пациентов с СOVID-19.

"В больницах на территориях, которые мы можем контролировать, в настоящее время 5700 пациентов с COVID-19. Значительные количество этих людей нуждается в кислородной терапии, и это один из наших вызовов – доставлять жидкий кислород туда, где находятся пациенты. К сожалению, оккупанты и тут себя проявили и стреляют по машинам с кислородом, одну такую машину повредили", – сказал он.

Ляшко уточнил, что по данным из медучреждений, из которых Минздрав получает информацию, в среду, 9 марта, было зарегистрировано 6700 новых случаев заболевания COVID-19.

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