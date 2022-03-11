Советник мэра Мариуполя: Уровень бесчеловечности россиян растет. Впервые использована авиабомба на 1000 кг тротила в центре города

"Каждый день уровень бесчеловечности россиян растет. Почти 16 часов бомбардировки по жилым кварталам. Впервые использована авиабомба на 1000 кг тротила в центре города. У исторического наследия не только Мариуполя или Украины, но и мира – студии известнейшего художника-монументалиста [Виктора] Арнаутова. Цель бомбардировок понятна – разрушение дорожной инфраструктуры для предотвращения эвакуации. Об этом также говорит без стеснительного признания министра [иностранных дел Сергея] Лаврова в умышленной бомбардировке роддома. В глазах россиян каждый мариуполец – полк "Азов", – написал советник городского головы.

По его информации, данные о гибели в результате бомбардировки роддома 9 марта троих человек не окончательные, так как из-за постоянной бомбежки поисковые работы осложнены.

"Хорошо – за сутки родилось 24 младенца. Жизнь побеждает смерть", – написал Андрющенко.

Он считает, что в планах у россиян нет контроля над городом и использования его в качестве плацдарма.

"Пока все похоже на принесение сакральной жертвы за неповиновение русскому миру в сердце украинского Приазовья. Уровень и мощь наших защитников не имеет описания, но ужас, который наши наводят на врага, поражает, – заявил советник мэра. – Да, нам болит, потому что это сейчас именно нас режут вживую по сердцу. Но сейчас героическое сопротивление мариупольцев сдерживает значительные силы врага, спасает север и центр страны от наступления и дает время подготовиться к сопротивлению. Это большая цена. Сверхбольшая, потому что жизнь каждого украинца бесценна. Но это война. Пожалуй, это самое тяжелое, что нужно принять".

Андрющенко призвал не просить никого разыскать лично его близких в Мариуполе, так как такие поиски подвергают опасности других людей.

"Насчет истерик и волнений "где мои". Да, мы все волнуемся за своих. У меня лично в Мариуполе неизвестно, где ближайший человек и родной брат жены. Я не знаю, где они. И зная, что наши мне не откажут, не стану просить проверить. Ибо в хаосе должны спасти всех. Проверка отдельного запроса в реалиях Мариуполя – просто потерянная жизнь кого-то. Без сомнения. Задумайтесь – достойны ли ваши переживания жизни другой? Вы точно готовы платить такую цену? И о деньгах. Не надо "я заплачу". Сейчас в Мариуполе деньги стоят меньше спички. Хотите помочь, чтобы узнать быстрее? Перечислите в помощь армии. Это точно более эффективно", – написал он.

Советник городского головы отметил, что для спасения города от российских оккупантов власти включают все международные связи и продолжают работать над тем, чтобы организовать гуманитарный коридор.

"Стоим. Ярость. Х...й им, а не Мариуполь!" – подытожил Андрющенко.





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