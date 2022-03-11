ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник мэра Мариуполя: Уровень бесчеловечности россиян растет. Впервые использована авиабомба на 1000 кг тротила в центре города

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе
9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Российские войска бомбят дороги, чтобы помешать эвакуации жителей Мариуполя, потому что в глазах россиян каждый мариуполец – "полк "Азов". Об этом вечером 10 марта написал в своем Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Каждый день уровень бесчеловечности россиян растет. Почти 16 часов бомбардировки по жилым кварталам. Впервые использована авиабомба на 1000 кг тротила в центре города. У исторического наследия не только Мариуполя или Украины, но и мира – студии известнейшего художника-монументалиста [Виктора] Арнаутова. Цель бомбардировок понятна – разрушение дорожной инфраструктуры для предотвращения эвакуации. Об этом также говорит без стеснительного признания министра [иностранных дел Сергея] Лаврова в умышленной бомбардировке роддома. В глазах россиян каждый мариуполец – полк "Азов", – написал советник городского головы. 

По его информации, данные о гибели в результате бомбардировки роддома 9 марта троих человек не окончательные, так как из-за постоянной бомбежки поисковые работы осложнены.

"Хорошо – за сутки родилось 24 младенца. Жизнь побеждает смерть", – написал Андрющенко.

Он считает, что в планах у россиян нет контроля над городом и использования его в качестве плацдарма.

"Пока все похоже на принесение сакральной жертвы за неповиновение русскому миру в сердце украинского Приазовья. Уровень и мощь наших защитников не имеет описания, но ужас, который наши наводят на врага, поражает, – заявил советник мэра. – Да, нам болит, потому что это сейчас именно нас режут вживую по сердцу. Но сейчас героическое сопротивление мариупольцев сдерживает значительные силы врага, спасает север и центр страны от наступления и дает время подготовиться к сопротивлению. Это большая цена. Сверхбольшая, потому что жизнь каждого украинца бесценна. Но это война. Пожалуй, это самое тяжелое, что нужно принять".

Андрющенко призвал не просить никого разыскать лично его близких в Мариуполе, так как такие поиски подвергают опасности других людей. 

"Насчет истерик и волнений "где мои". Да, мы все волнуемся за своих. У меня лично в Мариуполе неизвестно, где ближайший человек и родной брат жены. Я не знаю, где они. И зная, что наши мне не откажут, не стану просить проверить. Ибо в хаосе должны спасти всех. Проверка отдельного запроса в реалиях Мариуполя – просто потерянная жизнь кого-то. Без сомнения. Задумайтесь – достойны ли ваши переживания жизни другой? Вы точно готовы платить такую цену? И о деньгах. Не надо "я заплачу". Сейчас в Мариуполе деньги стоят меньше спички. Хотите помочь, чтобы узнать быстрее? Перечислите в помощь армии. Это точно более эффективно", – написал он. 

Советник городского головы отметил, что для спасения города от российских оккупантов власти включают все международные связи и продолжают работать над тем, чтобы организовать гуманитарный коридор.

"Стоим. Ярость. Х...й им, а не Мариуполь!" – подытожил Андрющенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503175301325224&id=100048982762482


Война России против Украины. Главное

Контекст:

Бои за Мариуполь идут с начала российского вторжения. Российские войска не смогли взять город штурмом, он подвергается авиабомбардировкам, обстрелам "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам. 9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. Точное число погибших в результате российской агрессии мариупольцев пока установить невозможно.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. Все попытки открыть гуманитарный коридор и вывезти из города мирных жителей были безуспешными из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

Теги: Россия, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, вторжение, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (56862)
2
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару (29540)
3
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (24658)
4
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко (18399)
5
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (16871)
6
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба (16788)
7
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (14452)
8
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (13563)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS