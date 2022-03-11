Запад даст русские деньги на восстановление украинских городов. А их много – Кох

Кох отметил, что "блицкриг" президента РФ Владимира Путина в Украине провалился и "скорее всего", его ждет фиаско.
Он высказал мнение, то причина высокой боеспособности Вооруженных сил Украины кроется "не в национальных различиях", так как российская армия многонациональна. Ключевое в этом вопросе, по мнению Коха, то, что в Украине "фактически все люди призывного возраста, даже которым, допустим, по 40 лет, всю сознательную жизнь прожили в свободном государстве".
"Свободные люди победят. Никогда не было, чтобы свободные люди проигрывали", – добавил бывший вице-премьер России.
Кох сказал, что после войны будет "другой мир".
"Победители диктуют правила и законы. И историю пишут победители", – добавил он.
На вопрос о том, выделят ли страны Запада большое количество средств на восстановление разрушенных городов Украины, Кох сказал: "Запад даст русские деньги. А их много". После паузы он продолжил: "Вот кто будет Россию восстанавливать – большой вопрос".
Кох добавил, что ему жаль Россию "очень, до слез".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По оценке советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, в результате массового военного вторжения российских войск, которое началось 24 февраля, в Украине разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее $100 млрд.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 марта призвал лидеров стран "Вышеградской четверки" – Чехии, Польши, Словакии и Венгрии – разработать для Украины "план Маршалла", чтобы помочь восстановить страну после вторжения России. СМИ писали, что одним из источников финансирования такого плана может стать продажа арестованных Великобританией активов российских олигархов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.
Срочную помощь Украине в связи с вторжением России выделяют США, Великобритания, Япония, а также Евросоюз. Пакет поддержки в размере $3 млрд в ближайшие месяцы стране намерен предоставить Всемирный банк, ЕБРР выделил €2 млрд, МВФ утвердил выделение $1,4 млрд.