Запад даст русские деньги на восстановление украинских городов. А их много – Кох

Кох отметил, что "блицкриг" президента РФ Владимира Путина в Украине провалился и "скорее всего", его ждет фиаско.

Он высказал мнение, то причина высокой боеспособности Вооруженных сил Украины кроется "не в национальных различиях", так как российская армия многонациональна. Ключевое в этом вопросе, по мнению Коха, то, что в Украине "фактически все люди призывного возраста, даже которым, допустим, по 40 лет, всю сознательную жизнь прожили в свободном государстве".

"Свободные люди победят. Никогда не было, чтобы свободные люди проигрывали", – добавил бывший вице-премьер России.

Кох сказал, что после войны будет "другой мир".

"Победители диктуют правила и законы. И историю пишут победители", – добавил он.

На вопрос о том, выделят ли страны Запада большое количество средств на восстановление разрушенных городов Украины, Кох сказал: "Запад даст русские деньги. А их много". После паузы он продолжил: "Вот кто будет Россию восстанавливать – большой вопрос".

Кох добавил, что ему жаль Россию "очень, до слез".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО