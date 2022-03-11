ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Путину говорят: "Завтра будет бунт, нам надо здесь оставаться". Кох заявил, что контрактники Росгвардии не хотят, чтобы их отправили воевать против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Росгвардия сейчас "изо всех сил колотит демонстрантов, потому что чем сильнее они их колотят, тем меньше шансов, что их отправят на фронт", заявил Кох
Росгвардия сейчас "изо всех сил колотит демонстрантов, потому что чем сильнее они их колотят, тем меньше шансов, что их отправят на фронт", заявил Кох
Фото: ЕРА (архив)

Российские военнослужащие Росгвардии – контрактники не хотят, чтобы их отправляли воевать против Украины. Об этом бывший вице-премьер России Альфред Кох заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вся контрактная система Росгвардии стоит в городах, ждет бунтов и не может быть направлена на фронт, потому что она рассказывает [президенту РФ Владимиру] Путину: "Завтра будет бунт, нам надо здесь оставаться". И изо всех сил колотит демонстрантов, потому что чем сильнее они их колотят, чем больше они, так сказать, изображают верность короне, тем меньше шансов, что их отправят на фронт. А на фронт неохота. Там укры страшные, они сделают бо-бо. А что сделает бесправный, безоружный студент? Ничего. Бей его, так сказать, от всей души, колоти. И девчонок, и мальчишек", – заявил Кох.  

Он высказал мнение, то причина высокой боеспособности Вооруженных сил Украины кроется "не в национальных различиях", так как российская армия многонациональна. Ключевое в этом вопросе, по мнению Коха, то, что в Украине "фактически все люди призывного возраста, даже которым, допустим, по 40 лет, всю сознательную жизнь прожили в свободном государстве".

В Украине за 31 год независимости выросли свободные люди, подчеркнул он. 

"А в России свобода была 10 лет. И поэтому свободных людей не выросло. И поэтому сегодня мы имеем – если утрировать и говорить грубыми формулировками – мы имеем армию рабов и армию свободных людей. И пускай армия свободных людей по численности меньше и, может, не так экипирована хорошо (хотя она экипирована лучше, как выясняется), то мы имеем классический поход Ксеркса на свободные Афины и Спарту. Кто был разгромлен в марафонской битве? Персы, которые превосходили на порядок по численности греков. Потому что они имели дело со свободными людьми. Свободные люди защищают свою свободу. А что могут защищать рабы? Своих хозяев. Это плохой стимул", – добавил Кох. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Украине известны планы России, начавшей вторжение в страну, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов 9 марта. По его информации, эти планы изменились после начала войны, ряд военачальников были заменены другими, также избрана другая тактика. 

"Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии. Сегодня наш центр анализирует, что происходит на телевидении РФ. Уже даже такие, как [прокремлевский пропагандист Владимир] Соловьев, и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять: "А что не так? А мы не думали, что это нация, что они так сплотились", – сказал Данилов.

9 марта группа разведчиков российской армии, которых взяли в плен Вооруженные силы Украины, дала пресс-конференцию в Киеве. Они извинились перед украинцами и призвали других военнослужащих РФ "одуматься и сложить оружие"

По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника. Личный состав российской армии деморализован, сообщали в Минобороны Украины 8 марта.

Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны несут потери, но "намного, намного меньшие", чем российские оккупанты, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 9 марта.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Альфред Кох, российская агрессия, война России против Украины, Росгвардия, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (56862)
2
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару (29540)
3
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (24658)
4
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко (18399)
5
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (16871)
6
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба (16788)
7
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (14452)
8
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (13563)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS