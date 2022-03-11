"Путину говорят: "Завтра будет бунт, нам надо здесь оставаться". Кох заявил, что контрактники Росгвардии не хотят, чтобы их отправили воевать против Украины

"Вся контрактная система Росгвардии стоит в городах, ждет бунтов и не может быть направлена на фронт, потому что она рассказывает [президенту РФ Владимиру] Путину: "Завтра будет бунт, нам надо здесь оставаться". И изо всех сил колотит демонстрантов, потому что чем сильнее они их колотят, чем больше они, так сказать, изображают верность короне, тем меньше шансов, что их отправят на фронт. А на фронт неохота. Там укры страшные, они сделают бо-бо. А что сделает бесправный, безоружный студент? Ничего. Бей его, так сказать, от всей души, колоти. И девчонок, и мальчишек", – заявил Кох.
Он высказал мнение, то причина высокой боеспособности Вооруженных сил Украины кроется "не в национальных различиях", так как российская армия многонациональна. Ключевое в этом вопросе, по мнению Коха, то, что в Украине "фактически все люди призывного возраста, даже которым, допустим, по 40 лет, всю сознательную жизнь прожили в свободном государстве".
В Украине за 31 год независимости выросли свободные люди, подчеркнул он.
"А в России свобода была 10 лет. И поэтому свободных людей не выросло. И поэтому сегодня мы имеем – если утрировать и говорить грубыми формулировками – мы имеем армию рабов и армию свободных людей. И пускай армия свободных людей по численности меньше и, может, не так экипирована хорошо (хотя она экипирована лучше, как выясняется), то мы имеем классический поход Ксеркса на свободные Афины и Спарту. Кто был разгромлен в марафонской битве? Персы, которые превосходили на порядок по численности греков. Потому что они имели дело со свободными людьми. Свободные люди защищают свою свободу. А что могут защищать рабы? Своих хозяев. Это плохой стимул", – добавил Кох.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украине известны планы России, начавшей вторжение в страну, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов 9 марта. По его информации, эти планы изменились после начала войны, ряд военачальников были заменены другими, также избрана другая тактика.
"Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии. Сегодня наш центр анализирует, что происходит на телевидении РФ. Уже даже такие, как [прокремлевский пропагандист Владимир] Соловьев, и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять: "А что не так? А мы не думали, что это нация, что они так сплотились", – сказал Данилов.
9 марта группа разведчиков российской армии, которых взяли в плен Вооруженные силы Украины, дала пресс-конференцию в Киеве. Они извинились перед украинцами и призвали других военнослужащих РФ "одуматься и сложить оружие".
По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника. Личный состав российской армии деморализован, сообщали в Минобороны Украины 8 марта.
Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны несут потери, но "намного, намного меньшие", чем российские оккупанты, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 9 марта.