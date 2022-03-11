"Путину говорят: "Завтра будет бунт, нам надо здесь оставаться". Кох заявил, что контрактники Росгвардии не хотят, чтобы их отправили воевать против Украины

Росгвардия сейчас "изо всех сил колотит демонстрантов, потому что чем сильнее они их колотят, тем меньше шансов, что их отправят на фронт", заявил Кох Фото: ЕРА (архив)

"Вся контрактная система Росгвардии стоит в городах, ждет бунтов и не может быть направлена на фронт, потому что она рассказывает [президенту РФ Владимиру] Путину: "Завтра будет бунт, нам надо здесь оставаться". И изо всех сил колотит демонстрантов, потому что чем сильнее они их колотят, чем больше они, так сказать, изображают верность короне, тем меньше шансов, что их отправят на фронт. А на фронт неохота. Там укры страшные, они сделают бо-бо. А что сделает бесправный, безоружный студент? Ничего. Бей его, так сказать, от всей души, колоти. И девчонок, и мальчишек", – заявил Кох.

Он высказал мнение, то причина высокой боеспособности Вооруженных сил Украины кроется "не в национальных различиях", так как российская армия многонациональна. Ключевое в этом вопросе, по мнению Коха, то, что в Украине "фактически все люди призывного возраста, даже которым, допустим, по 40 лет, всю сознательную жизнь прожили в свободном государстве".

В Украине за 31 год независимости выросли свободные люди, подчеркнул он.

"А в России свобода была 10 лет. И поэтому свободных людей не выросло. И поэтому сегодня мы имеем – если утрировать и говорить грубыми формулировками – мы имеем армию рабов и армию свободных людей. И пускай армия свободных людей по численности меньше и, может, не так экипирована хорошо (хотя она экипирована лучше, как выясняется), то мы имеем классический поход Ксеркса на свободные Афины и Спарту. Кто был разгромлен в марафонской битве? Персы, которые превосходили на порядок по численности греков. Потому что они имели дело со свободными людьми. Свободные люди защищают свою свободу. А что могут защищать рабы? Своих хозяев. Это плохой стимул", – добавил Кох.

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