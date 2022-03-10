"Такого удара в спину мы не ожидали". Украина готовилась к вторжению России, но не ожидала нападения с территории Беларуси – Данилов

"Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации: чтобы здесь начался хаос", – пояснил он.
По его словам, власти четко понимали, что вторжение российских войск произойдет, но совсем не были готовы к тому, что это произойдет со стороны Беларуси.
"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – признал секретарь СНБО.
Он уточнил, что украинские власти готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.
Война России против Украины. Главное
Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Глава минобороны Беларуси утверждал тогда, что вооруженные силы РФ находятся у них временно – на время учений. "Министр Хренин заверил, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов по укреплению доверия", – говорил Резников.
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 февраля украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.
Минобороны Украины предупреждало 1 марта, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину. 2 марта сообщалось, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину.
По данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что белорусские войска идентифицируют по маркировке в виде 0. Советник главы ОП Алексей Арестович говорил 2 марта, что "пока официальных данных нет о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях", но есть "отдельные сигналы, которые сейчас проверяются", пишет LIGA.net.
1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает", 5 марта он повторил эти слова.
7 марта Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает свою авиацию на территорию Беларуси с целью нанесения очередных ударов по городам Украины.