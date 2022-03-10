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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Такого удара в спину мы не ожидали". Украина готовилась к вторжению России, но не ожидала нападения с территории Беларуси – Данилов

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Данилов: Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо
Данилов: Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Украинские власти начали готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не могли сказать об этом гражданам и не ожидали, что нападение будет совершено с территории Беларуси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире "Свобода Live".

"Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации: чтобы здесь начался хаос", – пояснил он.

По его словам, власти четко понимали, что вторжение российских войск произойдет, но совсем не были готовы к тому, что это произойдет со стороны Беларуси.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – признал секретарь СНБО.

Он уточнил, что украинские власти готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Глава минобороны Беларуси утверждал тогда, что вооруженные силы РФ находятся у них временно – на время учений. "Министр Хренин заверил, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов по укреплению доверия", – говорил Резников. 

С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 февраля украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.

Минобороны Украины предупреждало 1 марта, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину. 2 марта сообщалось, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину.

По данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что белорусские войска идентифицируют по маркировке в виде 0. Советник главы ОП Алексей Арестович говорил 2 марта, что "пока официальных данных нет о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях", но есть "отдельные сигналы, которые сейчас проверяются", пишет LIGA.net.

1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает", 5 марта он повторил эти слова

7 марта Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает свою авиацию на территорию Беларуси с целью нанесения очередных ударов по городам Украины. 

Теги: Беларусь, война России против Украины, паника, Алексей Данилов
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