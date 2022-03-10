"Такого удара в спину мы не ожидали". Украина готовилась к вторжению России, но не ожидала нападения с территории Беларуси – Данилов

Данилов: Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации: чтобы здесь начался хаос", – пояснил он.

По его словам, власти четко понимали, что вторжение российских войск произойдет, но совсем не были готовы к тому, что это произойдет со стороны Беларуси.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – признал секретарь СНБО.

Он уточнил, что украинские власти готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.

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