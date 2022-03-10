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Лукашенко после разговора с Путиным решил отправить своих "специалистов" на ЧАЭС. Станция сейчас занята оккупантами и обесточена

ЧАЭС сейчас захвачена оккупантами
ЧАЭС сейчас захвачена оккупантами
Фото: depositphotos.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после разговора с российским президентом Владимиром Путиным решил отправить "белорусских специалистов" на Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом он заявил на совещании с руководством минобороны Беларуси, говорится на его сайте.

"Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии", – сказал он

В связи с этим он "поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции". При этом Лукашенко подчеркнул, что не планирует никого провоцировать.

"Еще раз говорю: проблем будет не меньше. Мы их должны видеть. Но, еще раз повторяю, мы не собираемся никого провоцировать. Но мы должны четко видеть: как только переступил нашу границу – ответ должен быть немедленным", – сказал он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Со дня захвата ЧАЭС на станции не было пересменки персонала. Родственница одного из взятых в заложники сотрудников станций рассказала, что на ЧАЭС сейчас находится 95 работников. Они спят поочередно – по три часа – а на самой станции заканчивается еда.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, ЧАЭС, война России против Украины
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