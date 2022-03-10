Лукашенко после разговора с Путиным решил отправить своих "специалистов" на ЧАЭС. Станция сейчас занята оккупантами и обесточена

"Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии", – сказал он

В связи с этим он "поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции". При этом Лукашенко подчеркнул, что не планирует никого провоцировать.

"Еще раз говорю: проблем будет не меньше. Мы их должны видеть. Но, еще раз повторяю, мы не собираемся никого провоцировать. Но мы должны четко видеть: как только переступил нашу границу – ответ должен быть немедленным", – сказал он.

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