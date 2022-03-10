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Глава Энергоатома об обесточивании ЧАЭС: Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток

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Если не охлаждать хранилище на ЧАЭС вообще, до критических значений температура там дойдет за семь суток, сказал Котин
Если не охлаждать хранилище на ЧАЭС вообще, до критических значений температура там дойдет за семь суток, сказал Котин
Фото: ЕРА

Поддержание достаточно холодной температуры в системе охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива после окончания топлива для дизель-генераторов и при отсутствии электроснабжения "без тяжелых последствий" может осуществляться около семи суток. Об этом глава госпредприятия "Энергоатом" Петр Котин сказал в интервью "Экономической правде", которое вышло 9 марта.

"На ЧАЭС есть более 20 тысяч отработанных топливных сборок. Это все топливо, отгружаемое с энергоблоков Чернобыльской станции после того, как их остановили. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Отработанное топливо находится в бассейне и охлаждается благодаря насосам, подающим воду. После этого теплую воду охлаждают в теплообменнике и снова подают в бассейн. Этот процесс должен быть непрерывным. Если насос теряет питание, процесс охлаждения останавливается. Топливные элементы начнут нагреваться", – рассказал Котин. 

Он заявил, что аналогичная ситуация и на Запорожской атомной электростанции. 

"Там станция соединена четырьмя линиями с энергосистемой, и через них выдается напряжение. Через них получает электроэнергию и сама станция, благодаря чему охлаждаются реакторы. Если эти линии повредить, станция попадет в аварийный режим "полного блэкаута", когда нет внешнего питания. В этом случае включают дизель-генераторы. Вероятность ядерной аварии зависит от того, хватит ли вам этих генераторов для восстановления внешнего питания", – сказал глава Энергоатома. 

По его данным, две из четырех таких линий на ЗАЭС уже повреждены оккупантами. 

"Если повредят еще две линии, то будет очень близко к катастрофе", – добавил Котин. 

Его спросили, сколько времени есть на то, чтобы предотвратить худший сценарий на ЧАЭС.

"Работа хранилища предполагает форс-мажорные случаи. Теперь все будет зависеть от температуры окружающей среды. Сейчас достаточно прохладно, и в таких условиях охлаждение может работать около семи суток без тяжелых последствий. После этого постепенно начнет разогреваться вода в системе охлаждения и повысится температура. Если не охлаждать вообще, до критических значений она дойдет за семь суток. Сейчас дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение. Все будет зависеть от того, будет ли у них топливо для продолжения работы и технические ресурсы", – ответил Котин. 

Глава "Энергоатома" сказал, что топлива должно хватить на 10 суток, но это "общий срок": трое суток – для ядерных энергоблоков, еще семь суток – дополнительно для ликвидации обесточивания. 

"Такие генераторы работают на кораблях и до полугода, однако здесь у них более мощный режим работы, и никто не знает, сколько они проработают. На длительную работу генераторов особо не рассчитывали", – рассказал Котин. 

Он отметил, что предсказать, cколько есть времени до потенциального попадания радиации в воздух, невозможно. 

"Я только обрисовал физику процесса. Когда нагреется – тогда и будет. На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при прекращении работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и снимают угрозу. Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период отыскать источник питания, то ситуация будет под контролем", – пояснил глава "Энергоатома". 

Чтобы вернуть стандартное питание необходимо согласовать "зеленый коридор" – чтобы сотрудники "Укрэнерго" починили поврежденную линию и возобновили ее работу, добавил Котин. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция и смогли проникнуть в город.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации, на ее территории размещено 500 военнослужащих РФ, персонал физически и психологически истощен, говорили в "Энергоатоме" и Минэнерго.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернобыльская АЭС, Укрэнерго, гуманитарный коридор, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Петр Котин
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