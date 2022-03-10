Глава Энергоатома об обесточивании ЧАЭС: Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток

"На ЧАЭС есть более 20 тысяч отработанных топливных сборок. Это все топливо, отгружаемое с энергоблоков Чернобыльской станции после того, как их остановили. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Отработанное топливо находится в бассейне и охлаждается благодаря насосам, подающим воду. После этого теплую воду охлаждают в теплообменнике и снова подают в бассейн. Этот процесс должен быть непрерывным. Если насос теряет питание, процесс охлаждения останавливается. Топливные элементы начнут нагреваться", – рассказал Котин.
Он заявил, что аналогичная ситуация и на Запорожской атомной электростанции.
"Там станция соединена четырьмя линиями с энергосистемой, и через них выдается напряжение. Через них получает электроэнергию и сама станция, благодаря чему охлаждаются реакторы. Если эти линии повредить, станция попадет в аварийный режим "полного блэкаута", когда нет внешнего питания. В этом случае включают дизель-генераторы. Вероятность ядерной аварии зависит от того, хватит ли вам этих генераторов для восстановления внешнего питания", – сказал глава Энергоатома.
По его данным, две из четырех таких линий на ЗАЭС уже повреждены оккупантами.
"Если повредят еще две линии, то будет очень близко к катастрофе", – добавил Котин.
Его спросили, сколько времени есть на то, чтобы предотвратить худший сценарий на ЧАЭС.
"Работа хранилища предполагает форс-мажорные случаи. Теперь все будет зависеть от температуры окружающей среды. Сейчас достаточно прохладно, и в таких условиях охлаждение может работать около семи суток без тяжелых последствий. После этого постепенно начнет разогреваться вода в системе охлаждения и повысится температура. Если не охлаждать вообще, до критических значений она дойдет за семь суток. Сейчас дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение. Все будет зависеть от того, будет ли у них топливо для продолжения работы и технические ресурсы", – ответил Котин.
Глава "Энергоатома" сказал, что топлива должно хватить на 10 суток, но это "общий срок": трое суток – для ядерных энергоблоков, еще семь суток – дополнительно для ликвидации обесточивания.
"Такие генераторы работают на кораблях и до полугода, однако здесь у них более мощный режим работы, и никто не знает, сколько они проработают. На длительную работу генераторов особо не рассчитывали", – рассказал Котин.
Он отметил, что предсказать, cколько есть времени до потенциального попадания радиации в воздух, невозможно.
"Я только обрисовал физику процесса. Когда нагреется – тогда и будет. На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при прекращении работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и снимают угрозу. Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период отыскать источник питания, то ситуация будет под контролем", – пояснил глава "Энергоатома".
Чтобы вернуть стандартное питание необходимо согласовать "зеленый коридор" – чтобы сотрудники "Укрэнерго" починили поврежденную линию и возобновили ее работу, добавил Котин.
Война России против Украины. Главное
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. 3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция и смогли проникнуть в город.
Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. 4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации, на ее территории размещено 500 военнослужащих РФ, персонал физически и психологически истощен, говорили в "Энергоатоме" и Минэнерго.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.