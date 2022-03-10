Глава Энергоатома об обесточивании ЧАЭС: Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток

Если не охлаждать хранилище на ЧАЭС вообще, до критических значений температура там дойдет за семь суток, сказал Котин Фото: ЕРА

"На ЧАЭС есть более 20 тысяч отработанных топливных сборок. Это все топливо, отгружаемое с энергоблоков Чернобыльской станции после того, как их остановили. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Отработанное топливо находится в бассейне и охлаждается благодаря насосам, подающим воду. После этого теплую воду охлаждают в теплообменнике и снова подают в бассейн. Этот процесс должен быть непрерывным. Если насос теряет питание, процесс охлаждения останавливается. Топливные элементы начнут нагреваться", – рассказал Котин.

Он заявил, что аналогичная ситуация и на Запорожской атомной электростанции.

"Там станция соединена четырьмя линиями с энергосистемой, и через них выдается напряжение. Через них получает электроэнергию и сама станция, благодаря чему охлаждаются реакторы. Если эти линии повредить, станция попадет в аварийный режим "полного блэкаута", когда нет внешнего питания. В этом случае включают дизель-генераторы. Вероятность ядерной аварии зависит от того, хватит ли вам этих генераторов для восстановления внешнего питания", – сказал глава Энергоатома.

По его данным, две из четырех таких линий на ЗАЭС уже повреждены оккупантами.

"Если повредят еще две линии, то будет очень близко к катастрофе", – добавил Котин.

Его спросили, сколько времени есть на то, чтобы предотвратить худший сценарий на ЧАЭС.

"Работа хранилища предполагает форс-мажорные случаи. Теперь все будет зависеть от температуры окружающей среды. Сейчас достаточно прохладно, и в таких условиях охлаждение может работать около семи суток без тяжелых последствий. После этого постепенно начнет разогреваться вода в системе охлаждения и повысится температура. Если не охлаждать вообще, до критических значений она дойдет за семь суток. Сейчас дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение. Все будет зависеть от того, будет ли у них топливо для продолжения работы и технические ресурсы", – ответил Котин.

Глава "Энергоатома" сказал, что топлива должно хватить на 10 суток, но это "общий срок": трое суток – для ядерных энергоблоков, еще семь суток – дополнительно для ликвидации обесточивания.

"Такие генераторы работают на кораблях и до полугода, однако здесь у них более мощный режим работы, и никто не знает, сколько они проработают. На длительную работу генераторов особо не рассчитывали", – рассказал Котин.

Он отметил, что предсказать, cколько есть времени до потенциального попадания радиации в воздух, невозможно.

"Я только обрисовал физику процесса. Когда нагреется – тогда и будет. На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при прекращении работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и снимают угрозу. Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период отыскать источник питания, то ситуация будет под контролем", – пояснил глава "Энергоатома".

Чтобы вернуть стандартное питание необходимо согласовать "зеленый коридор" – чтобы сотрудники "Укрэнерго" починили поврежденную линию и возобновили ее работу, добавил Котин.

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