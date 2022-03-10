"Может привести к серьезной реакции России". Пентагон отказал Польше в поставке самолетов Украине

"Мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей украинским Воздушным силам на данный момент и также не хотим, чтобы эти самолеты оказались на нашем попечении", – сказал он, комментируя идею, согласно которой США должны были взять на себя доставку польских самолетов в Украину.
Объясняя причины этого решения, Кирби заявил, что передача самолетов МиГ-29 Украине не сможет принципиально изменить боеспособность ее Воздушных сил и не принесет большой пользы.
Как считают в Пентагоне, более эффективным будет передача Украине других вооружений, в которых она "больше всего нуждается", включая средства противовоздушной обороны. Кирби пообещал, что США и другие страны продолжат поставлять Украине оружие, которое, как видят в Пентагоне, "используется очень эффективно".
"И наконец, разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО. Поэтому мы также оцениваем передачу МиГ-29 Украине как чрезвычайно рискованную (high risk)", – сказал спикер Пентагона.
.@PentagonPresSec on @SecDef’s call with his Polish counterpart to discuss Russia’s aggression in Ukraine. pic.twitter.com/SahiMIxm7h— Department of Defense * (@DeptofDefense) March 9, 2022
Война России против Украины. Главное
28 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые заявил, что Европейский союз готов предоставить Украине не только оружие, но и боевые самолеты. Речь шла об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские пилоты.
В тот же день Сухопутные войска ВСУ сообщили, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.
Однако реализация этой идеи затянулась. 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на отправку истребителей в Украину. 8 марта власти Польши сообщили, что согласны передать истребители на базу США и НАТО в Германии для дальнейшей их транспортировки в Украину. Польша призвала другие страны НАТО последовать ее примеру.
Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины.
Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.
5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".