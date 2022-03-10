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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может привести к серьезной реакции России". Пентагон отказал Польше в поставке самолетов Украине

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В Пентагоне считают, что поставка истребителей Украине не слишком расширит ее возможности при высоком риске ухудшения отношений НАТО с Россией
В Пентагоне считают, что поставка истребителей Украине не слишком расширит ее возможности при высоком риске ухудшения отношений НАТО с Россией
Фото: Szymon Rutkowski / wikimedia.org (иллюстративное)

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Польши Мариушу Блащаку, что США не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции. Об этом заявил на брифинге 9 марта представитель минобороны США Джон Кирби.

"Мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей украинским Воздушным силам на данный момент и также не хотим, чтобы эти самолеты оказались на нашем попечении", – сказал он, комментируя идею, согласно которой США должны были взять на себя доставку польских самолетов в Украину.

Объясняя причины этого решения, Кирби заявил, что передача самолетов МиГ-29 Украине не сможет принципиально изменить боеспособность ее Воздушных сил и не принесет большой пользы.

Как считают в Пентагоне, более эффективным будет передача Украине других вооружений, в которых она "больше всего нуждается", включая средства противовоздушной обороны. Кирби пообещал, что США и другие страны продолжат поставлять Украине оружие, которое, как видят в Пентагоне, "используется очень эффективно". 

"И наконец, разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО. Поэтому мы также оцениваем передачу МиГ-29 Украине как чрезвычайно рискованную (high risk)", – сказал спикер Пентагона. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

28 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые заявил, что Европейский союз готов предоставить Украине не только оружие, но и боевые самолетыРечь шла об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские пилоты.

В тот же день Сухопутные войска ВСУ сообщили, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.

Однако реализация этой идеи затянулась. 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на отправку истребителей в Украину. 8 марта власти Польши сообщили, что согласны передать истребители на базу США и НАТО в Германии для дальнейшей их транспортировки в Украину. Польша призвала другие страны НАТО последовать ее примеру.

Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса. 

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. 

Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

Теги: США, НАТО, Польша, Пентагон, самолет, истребители, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, Мариуш Блащак, МиГ-29, Ллойд Остин
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