"Может привести к серьезной реакции России". Пентагон отказал Польше в поставке самолетов Украине

В Пентагоне считают, что поставка истребителей Украине не слишком расширит ее возможности при высоком риске ухудшения отношений НАТО с Россией Фото: Szymon Rutkowski / wikimedia.org (иллюстративное)

"Мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей украинским Воздушным силам на данный момент и также не хотим, чтобы эти самолеты оказались на нашем попечении", – сказал он, комментируя идею, согласно которой США должны были взять на себя доставку польских самолетов в Украину.

Объясняя причины этого решения, Кирби заявил, что передача самолетов МиГ-29 Украине не сможет принципиально изменить боеспособность ее Воздушных сил и не принесет большой пользы.

Как считают в Пентагоне, более эффективным будет передача Украине других вооружений, в которых она "больше всего нуждается", включая средства противовоздушной обороны. Кирби пообещал, что США и другие страны продолжат поставлять Украине оружие, которое, как видят в Пентагоне, "используется очень эффективно".

"И наконец, разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО. Поэтому мы также оцениваем передачу МиГ-29 Украине как чрезвычайно рискованную (high risk)", – сказал спикер Пентагона.

.@PentagonPresSec on @SecDef’s call with his Polish counterpart to discuss Russia’s aggression in Ukraine. pic.twitter.com/SahiMIxm7h — Department of Defense * (@DeptofDefense) March 9, 2022

Война России против Украины. Главное