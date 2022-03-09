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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях". Зеленский призвал не затягивать с передачей Украине истребителей

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Зеленский: Не перекидывайте ответственность, а отправьте нам самолеты
Зеленский: Не перекидывайте ответственность, а отправьте нам самолеты
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не затягивать с вопросом передачи Украине истребителей. Об этом говорится в его новом обращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Отсутствие жизненно необходимого решения. Не нашего решения! Мы бы приняли такое решение через час, если бы нужно было помочь нашим друзьям. Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: "Если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Масштабную гуманитарную катастрофу", – подчеркнул он.

Президент напомнил, что Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских, против украинских городов и инфраструктуры.

"Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но... Решения нет. Мы благодарны Польше за альтернативу – за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос – в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу, но в Пентагоне такое предложение назвали необоснованным.

"Так когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перекидывайте ответственность, а отправьте нам самолеты", – сказал он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/497134415364057/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после нее сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны. 

Украина рассматривает и альтернативные способы закрытия неба. Например, передачу от союзников самолетов для украинских военных. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может "закрыть небо" над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

В частности, рассматривается вопрос о передаче Украине от западных партнеров истребителей МиГ-29 советского производства, которыми умеют управлять украинские пилоты.

8 марта власти Польши заявили, что согласны передать эти истребители на базу США и НАТО в Германии для дальнейшей их транспортировки в Украину. Польша призвала другие страны НАТО последовать ее примеру. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным. Консультации по этому вопросу продолжаются.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, НАТО, Польша, самолет, Владимир Зеленский, истребители, война России против Украины
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