"Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях". Зеленский призвал не затягивать с передачей Украине истребителей

"Отсутствие жизненно необходимого решения. Не нашего решения! Мы бы приняли такое решение через час, если бы нужно было помочь нашим друзьям. Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: "Если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Масштабную гуманитарную катастрофу", – подчеркнул он.

Президент напомнил, что Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских, против украинских городов и инфраструктуры.

"Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но... Решения нет. Мы благодарны Польше за альтернативу – за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос – в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу, но в Пентагоне такое предложение назвали необоснованным.

"Так когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перекидывайте ответственность, а отправьте нам самолеты", – сказал он.