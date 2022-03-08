Беларусь участвовала в масштабной кибератаке на украинские и польские сайты – Google

По данным Google, уже после начала российского вторжения в Украину белорусская хакерская группа, известная как Ghostwriter, провела фишинговую атаку, чтобы получить доступ к аккаунтам украинских правительственных чиновников и польских военных.
Хакеры использовали "вновь созданные домены Blogspot в качестве целевой страницы, которая затем перенаправляла цели на фишинговые страницы учетных данных".
"Эти фишинговые домены были заблокированы через Google Safe Browsing – сервис, который идентифицирует небезопасные веб-сайты в интернете и уведомляет пользователей и владельцев сайтов о потенциальном вреде", – отметили в Google.
Кроме того, команда по поиску угроз зарегистрировала несколько крупных фишинговых атак со стороны группировки FancyBear/APT28, которую связывают с Главным разведуправлением Генштаба ВС РФ.
Российские хакеры атаковали пользователей украинского портала Ukr.net. "Все известные контролируемые злоумышленниками домены Blogspot были удалены", – заявили в Google.
Кроме того, Google обнаружил атаку со стороны китайской хакерской группы Mustang Panda, нацеленную на европейские организации с помощью "приманок, связанных с украинским вторжением". Команда предупредила европейские учреждения об этой угрозе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.