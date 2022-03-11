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Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции

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Путин упомянул об идее встречи с Зеленским Эрдогану, отметил Чавушоглу (на фото)
Путин упомянул об идее встречи с Зеленским Эрдогану, отметил Чавушоглу (на фото)
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщил CNN.

Чавушоглу отметил, что Зеленский заявлял о готовности к такой встречи и "Путин, в принципе, не против этого".

По его словам, Путин также упомянул об этой идее президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Чавушоглу подчеркнул, что очная встреча глав МИД Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, не приведшая к прорывам, была по крайней мере началом диалога.

Никто не должен "ожидать чудес от одной встречи", сказал глава МИД Турции.

Лавров по итогам встречи с Кулебой заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу".

"Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись, наши предельные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", – сказал глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, якобы "не нападала" на Украину и на другие страны не планирует.

Кулеба по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине.

Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Первый раунд переговоров с Россией в связи с вооруженной агрессией, которую она развязала против Украины, состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.

Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.

По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия требовала назначения премьер-министром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признания Крыма и ОРДЛО и "никакого НАТО".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Сергей Лавров, МИД Украины, переговоры, агрессия, нападение, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины, президент, Анталья, пресс-конференция, МИД Турции, встреча, МИД РФ
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