"Это вызывающий террор". Зеленский сообщил, что оккупанты сознательно сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав танковую атаку

"Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это, я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя – с едой, водой, лекарством. Я благодарен всем водителям – храбрым людям, которые были готовы выполнить эту миссию. Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор", – сказал президент.
Он убежден, что оккупанты сознательно сделали это, чтобы, сорвать эвакуацию.
"У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать", – сказал Зеленский.
Он рассказал, что 10 марта российские войска разрушили в Мариуполе здание Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация в Донецкой области, возле которого должны были собираться жители для эвакуации.
"Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен это признать. Мы все имеем дело с государством-террористом", – подчеркнул глава государства.
Он сказал, что в осажденных местах оккупанты специально блокируют связь, чтобы граждане не знали, что государство пытается их спасти, и обратился к жителям Мариуполя.
"Что бы то ни было, мы будем стараться! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются люди, наши люди – украинцы и украинки... Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся! И не оставим этой борьбы", – сказал Зеленский.
Он призвал жителей других городов, если у них есть возможность, писать мариупольцам об этом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийский орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
За время боевых действий в Мариуполе погибло более 1100 жителей.
9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. Правоохранители квалифицировали событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя предпринимались неоднократно, начиная с 5 марта, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.
В течение 10 марта из украинских городов, которые блокируют или обстреливают российские войска, удалось эвакуировать около 40 тыс. человек. Мариуполь, по информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, не покинул ни один человек.