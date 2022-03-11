"Это вызывающий террор". Зеленский сообщил, что оккупанты сознательно сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав танковую атаку

"Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это, я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя – с едой, водой, лекарством. Я благодарен всем водителям – храбрым людям, которые были готовы выполнить эту миссию. Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор", – сказал президент.

Он убежден, что оккупанты сознательно сделали это, чтобы, сорвать эвакуацию.

"У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что 10 марта российские войска разрушили в Мариуполе здание Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация в Донецкой области, возле которого должны были собираться жители для эвакуации.

"Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен это признать. Мы все имеем дело с государством-террористом", – подчеркнул глава государства.

Он сказал, что в осажденных местах оккупанты специально блокируют связь, чтобы граждане не знали, что государство пытается их спасти, и обратился к жителям Мариуполя.

"Что бы то ни было, мы будем стараться! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются люди, наши люди – украинцы и украинки... Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся! И не оставим этой борьбы", – сказал Зеленский.

Он призвал жителей других городов, если у них есть возможность, писать мариупольцам об этом.

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