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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это вызывающий террор". Зеленский сообщил, что оккупанты сознательно сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав танковую атаку

Зеленский: Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов
Зеленский: Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook в ночь на 11 марта, что оккупанты сорвали эвакуацию мирных жителей из заблокированного Мариуполя Донецкой области, начав танкову атаку.

"Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это, я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя – с едой, водой, лекарством. Я благодарен всем водителям – храбрым людям, которые были готовы выполнить эту миссию. Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор", – сказал президент.

Он убежден, что оккупанты сознательно сделали это, чтобы, сорвать эвакуацию.

"У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что 10 марта российские войска разрушили в Мариуполе здание Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация в Донецкой области, возле которого должны были собираться жители для эвакуации.

"Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен это признать. Мы все имеем дело с государством-террористом", – подчеркнул глава государства.

Он сказал, что в осажденных местах оккупанты специально блокируют связь, чтобы граждане не знали, что государство пытается их спасти, и обратился к жителям Мариуполя.

"Что бы то ни было, мы будем стараться! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются люди, наши люди – украинцы и украинки... Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся! И не оставим этой борьбы", – сказал Зеленский.

Он призвал жителей других городов, если у них есть возможность, писать мариупольцам об этом. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1399133577189743/

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийский орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. 

За время боевых действий в Мариуполе погибло более 1100 жителей

9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. Правоохранители квалифицировали событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. 

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя предпринимались неоднократно, начиная с 5 марта, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.

В течение 10 марта из украинских городов, которые блокируют или обстреливают российские войска, удалось эвакуировать около 40 тыс. человек. Мариуполь, по информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, не покинул ни один человек

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, агрессия, эвакуация, блокада, Владимир Зеленский, война России против Украины
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