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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Из-за президента России мы стали преступниками". Пленные военные РФ хотят остаться в Украине, так как в РФ их считают мертвыми

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Пленные рассказали, что боятся расстрела в РФ
Пленные рассказали, что боятся расстрела в РФ
Фото: Інтерфакс-Україна / YouTube

Несколько российских военнослужащих, которых взяли в плен ВСУ, решили остаться в Украине, пока в России действует путинский режим. Об этом они сообщили на пресс-конференции 9 марта в "Интерфакс-Украина".

Младший сержант Андрей Чеботаревский из воинской части 58198 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии Москвы рассказал, что на него в России уже пришла похоронка.

"Нас в России уже считают мертвыми, так как на нас приходят похоронки. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы живы. Мы хотим остаться в Украине, хотя бы пока там действует путинский режим, так как мы боимся туда возвращаться, потому что из-за президента России мы стали преступниками".

О том, что на него пришла похоронка, Чеботаревский узнал из телефонного разговора с матерью. По словам военного, если их захотят обменять, то в РФ их расстреляют.

Чеботаревский также подтвердил, что в Украине воюют солдаты срочной службы РФ, за которых подписывают контракт без их согласия. По его словам, одного солдата из его роты избили за то, что он не хотел принимать участие в войне против Украины, и заставили ехать дальше.

Рядовой Пальнов Валерий Владимирович рассказал, что его мама звонила в военкомат и ей сообщили, что якобы ее сын находится на учениях под Воронежем.

Военный Евгений Смирнов Евгений из воинской части 91701, мотострелковые войска, заявил, что попал на территорию Украины обманом.

"Нас подняли в два часа ночи, собрали документы, посадили за технику. Сели в колонну, выехали на марш. Нам сказали, что после марша мы переночуем и вернемся обратно. Где-то к 9.00 мы были на границе с Украиной. Я подошел к командиру взвода, задал вопрос, что мы здесь делаем. Он сказал: "Без лишних объяснений, продолжаем марш". Мы доехали маршем до Ахтырки, колонна была обстреляна, я чудом остался живым. Сам сдался в плен, вышел из машины, сложил оружие... Я просто был в шоке, когда они показывали мне, что творит русская армия на территории Украины", – сказал военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, пленные, война России против Украины, российские оккупанты
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