Пленный российский летчик признал, что у него есть родственники в Украине. Его мать и отец, по данным СБУ, сейчас в Кременчуге

Головенский о родственниках в Украине: Что они, где они, не знаю Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

По информации СБУ, мать и отец Головенского сейчас находятся в Кременчуге Полтавской области. Украинская спецслужба обнародовала ее видеокомментарий сегодня. Женщина просила прощения "за себя и сына" и говорила, что ей "тяжело понять сына, как можно было выполнять приказ командира про бомбардировку Украины".

"На территории Полтавской области у меня всегда были родственники. Я приезжал к дедушке и бабушке до их смерти. Какое-то время мой отец ухаживал за ними. После их похорон он оставался в Украине", – сказал летчик.

По словам Головенского, его отец планировал продать дом и переехать к нему и внукам.

"После начала операции у нас забрали все телефоны, все виды связи. И жена его – законная супруга, моя мама – по идее, должна была его перевезти в Краснодар. У него инсульт, проблемы со здоровьем. Но что они, где они, не знаю. Более того, у моей жены есть родственники в Харькове", – рассказал он.

Летчика спросили, как это – бомбить города, где живут его родственники.

Головенский ответил, что выполнял другие задачи.

"Я не летал на такие задачи. Но летают другие. Я в шоке. Мне показали город [Харьков], как он зачищен. Ни с кем нет связи. Даже не представляю, что там и где родственники", – сказал он.

Головенский летал на боевые задачи с аэродрома в Саках, в оккупированном Крыму. Он говорит, что выполнил семь вылетов в период с 24 февраля по 5 марта, его целью была разведка, выявление радиотехнических средств и ПВО "для их дальнейшего подавления и уничтожения". Он говорит, что летал над акваторией Черного и Азовского морей.

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ВИДЕО

Ответы Головенского на вопросы о родных начинаются на 45-й минуте пресс-конференции. Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube



