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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пленный российский летчик признал, что у него есть родственники в Украине. Его мать и отец, по данным СБУ, сейчас в Кременчуге

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Головенский о родственниках в Украине: Что они, где они, не знаю
Головенский о родственниках в Украине: Что они, где они, не знаю
Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Командир российской авиационной эскадрильи майор Алексей Головенский, который был взят в плен украинскими военнослужащими в Николаевской области 5 марта, признал, что у него в Украине есть родственники. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, в агентстве "Интерфакс-Украина" 11 марта.

По информации СБУ, мать и отец Головенского сейчас находятся в Кременчуге Полтавской области. Украинская спецслужба обнародовала ее видеокомментарий сегодня. Женщина просила прощения "за себя и сына" и говорила, что ей "тяжело понять сына, как можно было выполнять приказ командира про бомбардировку Украины". 

"На территории Полтавской области у меня всегда были родственники. Я приезжал к дедушке и бабушке до их смерти. Какое-то время мой отец ухаживал за ними. После их похорон он оставался в Украине", – сказал летчик. 

По словам Головенского, его отец планировал продать дом и переехать к нему и внукам. 

"После начала операции у нас забрали все телефоны, все виды связи. И жена его – законная супруга, моя мама – по идее, должна была его перевезти в Краснодар. У него инсульт, проблемы со здоровьем. Но что они, где они, не знаю. Более того, у моей жены есть родственники в Харькове", – рассказал он. 

Летчика спросили, как это – бомбить города, где живут его родственники. 

Головенский ответил, что выполнял другие задачи. 

"Я не летал на такие задачи. Но летают другие. Я в шоке. Мне показали город [Харьков], как он зачищен. Ни с кем нет связи. Даже не представляю, что там и где родственники", – сказал он. 

Головенский летал на боевые задачи с аэродрома в Саках, в оккупированном Крыму. Он говорит, что выполнил семь вылетов в период с 24 февраля по 5 марта, его целью была разведка, выявление радиотехнических средств и ПВО "для их дальнейшего подавления и уничтожения". Он говорит, что летал над акваторией Черного и Азовского морей. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Ответы Головенского на вопросы о родных начинаются на 45-й минуте пресс-конференции. Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube


Контекст:

Головенский летал на истребителе Су-25, его сбили в Очакове Николаевской области 5 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Харьков, самолет, Кременчуг, Саки, Полтавская область, пленные, истребители, российская агрессия, война России против Украины, мать
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