Отмена торговых привилегий, запрет на финансирование от МВФ и Всемирного банка. Байден сообщил о новых санкциях против РФ из-за ее вторжения в Украину

Байден (на фото) о Путине: Он надеялся доминировать в Украине без боя – он провалился Фото: EPA

Об этом Байден заявил в своем обращении, которое транслировалось в Facebook Белого дома.

Кроме США, экономические санкции против РФ введут страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство), а также Евросоюз.

Как отмечается на сайте Белого дома, Россию лишают статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), это позволит странам поднять пошлины и барьеры для торговли с РФ. По словам Байдена, такой шаг имеет бипартийную поддержку в Конгрессе США.

Вместе с подобными действиями стран G7, отвечающей за половину мировой экономики, это станет еще одним болезненным экономическим ударом для РФ, указал Байден.

Также США и лидеры G7 договорятся о запрете финансирования для РФ от МВФ и Всемирного банка.

Новые ограничения коснутся российских элит и членов их семей. Так, в перечень новых подсанкционных лиц добавлены основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук (министерство финансов США называло его "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина), руководители подсанкционных банков, а также депутаты Госдумы, выступившие инициаторами принятия законов о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Байден подпишет указ о запрете экспорта предметов роскоши в РФ: одежды, часов, алкоголя, авто, ювелирных изделий и других товаров, которые часто покупают представители российской элиты. Объем экспорта таких товаров из США составляет $550 млн в год.

Этим же указом Байден планирует запретить импорт в США из РФ морепродуктов, спиртных напитков / водки и бриллиантов. Подчеркивается, что это лишит Россию поступлений от экспорта более чем в $1 млрд и "гарантирует, что граждане США не будут участвовать в войне Путина".

Байден также дал возможность минфину США при необходимости запрещать американские новые инвестиции в экономику РФ.

Объявляя новые санкции против России, Байден сказал, что война Путина в Украине никогда не станет победной для него.

"Он надеялся доминировать в Украине без боя – он провалился. Он хотел расколоть европейскую решимость – он провалился. Он хотел ослабить трансатлантический союз – он провалился... Мир объединен и мы поддерживаем народ Украины", – отметил Байден.

Глава Белого дома добавил, что 11 марта имел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором заявил ему, что "Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины".

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