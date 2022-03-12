Зеленский согласовал с Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и санкции против РФ

"Провел предметный разговор с Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", – написал Зеленский.

Провів предметну розмову з @POTUS . Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента Владимира Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора.

8 марта Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей – нефти и газа – в США.

10 марта Конгресс США одобрил выделение более $13 млрд на помощь Украине. Часть этих денег будет направлена на переброску американского военного оборудования Украине.

Вице-президент США Камала Харрис сообщила 10 марта, что США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине из-за последствий массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля.