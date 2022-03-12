Зеленский согласовал с Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и санкции против РФ

"Провел предметный разговор с Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", – написал Зеленский.
Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022
Война России против Украины. Главное
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента Владимира Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора.
8 марта Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей – нефти и газа – в США.
10 марта Конгресс США одобрил выделение более $13 млрд на помощь Украине. Часть этих денег будет направлена на переброску американского военного оборудования Украине.
Вице-президент США Камала Харрис сообщила 10 марта, что США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине из-за последствий массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля.